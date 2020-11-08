اتصالات وتكنولوجيا

رئيس فودافون مصر : مباحثات صفقة «STC» مسئولية المجموعة العالمية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد
محمود جمال 8:22 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 8:22 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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قال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، إن مباحثات صفقة بيع الوحدة المصرية لصالح الاتصالات السعودية «STC» يرجع إلى شركة فودافون العالمية، التي تمتلك 55% من فودافون مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد.

وأوضح عبد الله أن استراتيجية إدارة فودافون مصر تتمثل في طرح خدمات رقمية جديدة وأفضل تقنية للعملاء في مجال الاتصالات.

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من جانبه، استبعد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات القانونية والخارجية في الشركة، وجود أي علاقة بين حصول الشركة علي ترددات جديدة وإعادة تقييم صفقة فودافون STC خاصة أن فودافون تتفاوض على شراء حزم ترددات جديدة منذ فترة طويلة قبل مباحثات الصفقة.

واضاف أن كل تفاصيل الصفقة أمر يخص مساهمي فودافون مصر، مبينا أن حصول الشركة على 40 ميجاهرتز في النطاق 2600 سيتيح لها إعادة توجيه الحيزات التردداية الأخرى في نطاقات 900 و1800 و2100 من أجل تحسين جودة خدمات المكالمات الصوتية.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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