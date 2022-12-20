رئيس فودافون مصر: تدشين 1000 برج محمول جديد.. واستثمرنا مليارات الجنيهات في تقوية الشبكة

قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الشركة دشنت نحو 1000 برج تشغيل لخدمات المحمول خلال العام الماضي، مقارنة بمتوسط يتراوح من 300 إلى 400 محطة سنويًا.

وأكد “عبد الله” في تصريحاته على هامش لقاء الشركة بالصحفيين اليوم، أن “فودافون” تغلبت على العديد من الصعوبات التي واجهتها في تدشين أبراج تشغيل المحمول، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأضاف أن شركته استثمرت مليارات الجنيهات لدعم شبكاتها وتحسين جودة المكالمات وخدمات الإنترنت، مشيرًا إلى التطور المتلاحق الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وصرح بأن سرعة عملية التحول الرقمي بما تفرزه من خدمات ونقلة حياتية للمواطنين تستدعي مواكبتها من قبل مقدمي المحمول لتلبية احتياجات العملاء بشكل سريع وسهل.

وكشف “عبد الله” أن “فودافون” حققت معدلات مرتفعة في نمو أعمالها بجانب نتائج رضا العملاء وجودة الخدمات، بما مكنها من تقديم قيمة مضافة لحياة عملائها، مؤكدًا أن العميل يتصدر أولويات اهتمامات الشركة، بما يجعل رسالة “فودافون” تدور حول العملاء وتوفير كل احتياجاتهم..