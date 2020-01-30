رئيس فودافون مصر: تحديد ضرائب صفقة STC خلال شهرين

بنود الصفقة تمنح STC السعودية حق استغلال الاسم التجارى والعلامة التجارية لشركة فودافون، مع بقاء الإدارة التنفيذية كما هى دون أى تعديلات.

فرومان: توظيف حصيلة البيع فى خفض المديونيات وتمويل التوسعات الأوروبية

كشف ألكسندر فرومان، رئيس شركة فودافون مصر ، أنها تبحث الأمور الفنية المتعلقة بملف الضريبة المحتمل فرضها على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على %55 من وحدتها المحلية خلال شهرين، مشيراً إلى أن الصفقة تخضع للقوانين المحلية والدولية المتعارف عليها بشأن الرسوم الضريبية.

وبموجب قوانين الضرائب المصرية فإن صفقة استحواذ STC على %55 من فودافون مصر تخضع لنوعين من الضرائب، أولها الدمغة بواقع 3 فى الألف على البائع والمشترى، وأرباح رأسمالية بنسبة %10 على فودافون العالمية.

وأوضح فرومان لـ «المال» على هامش مؤتمر صحفى عقدته فودافون مصر أمس، أن المجموعة العالمية تعتزم استغلال حصيلة البيع فى تقليل صافى المديونيات المتراكمة عليها، فضلا عن تمويل توسعاتها الأوروبية الخاصة بنشر خدمات الجيل الخامس للاتصالات 5G، وتطوير شبكات الاتصالات.

وأعلنت المجموعة البريطانية صباح أمس، عن توقيع اتفاق بيع محتمل لحصتها البالغة %55 فى فودافون مصر لصالح STC بقيمة مبدئية 2.3 مليار دولار .

وأكد فرومان أنه من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة خلال يونيو 2020 بعد الانتهاء من عملية الفحص النافى للجهالة وتحديد القيمة النهائية.

وأشار إلى أن بنود الصفقة تمنح STC السعودية حق استغلال الاسم التجارى والعلامة التجارية لشركة فودافون، مع بقاء الإدارة التنفيذية كما هى دون أى تعديلات.

ونفى وجود أى علاقة بين تخارج المجموعة من فودافون مصر وحصة المصرية للاتصالات البالغة %45 لافتا إلى أن الشركة البريطانية ترى أن عرض الشراء يحافظ على حقوق حاملى الأسهم والمساهمين.

وتابع: فودافون العالمية تؤكد التزامها تجاه السوق المصرية عبر ذراعها فى خدمات التعهيد «فودافون للخدمات الدولية VIS» التى يعمل بها 7800 موظف، ولديها مقرات فى 3 مناطق، وتخطط لتعيين نحو ألف موظف خلال العام المقبل .

أيمن عصام: المصرية للاتصالات لها حق الشفعة فى تقديم عرض منافس

وأشار أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات القانونية والحكومية بفودافون مصر، إلى أنه بموجب اتفاق المساهمين المبرم بين المجموعة العالمية والمصرية للاتصالات، فإن لدى الشركة الحكومية حق الشفعة فى تقديم عرض منافس لشراء نسبة %55 موضحاً أن مسألة تقييم فودافون مصر تخضع للبائع وليس لآراء المساهمين.

وارتفع سهم المصرية للاتصالات فى البورصة المصرية أمس الأربعاء بنسبة بلغت %10 ليصل إلى 10.57 جنيه.

وأكدت المصرية فى بيان أرسلته لإدارة البورصة عن قيامها بدراسة جميع البدائل المتاحة للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوقها وفقا لاتفاقية المساهمين، وفى ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.

محمود جمال وأحمد على