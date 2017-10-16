رئيس فودافون: لم نتوصل لاتفاق مع المصرية للاتصالات بخدمات التجوال المحلى

محمود جمال:قال ستيفانو جوستاوت الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، أن الشركة لن تتوصل لاتفاق نهائي مع المصرية للاتصالات بشأن أسعار الترابط والتجوال المحلى، لافتا إلى أن هذه الأمور تخضع لمناقشات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وأضاف جوستاوت فى تصريحات صحفية خلال ملتقى فودافون ال

محمود جمال:

قال ستيفانو جوستاوت الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، أن الشركة لن تتوصل لاتفاق نهائي مع المصرية للاتصالات بشأن أسعار الترابط والتجوال المحلى، لافتا إلى أن هذه الأمور تخضع لمناقشات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأضاف جوستاوت فى تصريحات صحفية خلال ملتقى فودافون السنوى، أن أسعار الجديدة لكروت الشحن فى السوق كانت ضرورية لأسباب تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل، وأن هذا الأمر تم بعد مناقشات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومشغلى خدمات الاتصالات الأربعة.

وأكد أن الشركة لا تتجه لطرح حصة فى البورصة مرة أخرى، مؤكدا أنها من أكثر الشركات ربحية فى السوق المصري وأيضا تتصدر السوق بحجم عدد المشتركين.

وأشار إلى أن خدمات الجيل الرابع تعد طفرة كبيرة فى خدمات نقل البيانات فى السوق المصري عن خدمات الجيل الثالث للمحمول.