رئيس فنزويلا: طائرة هليكوبتر ألقت قنبلة على مبنى المحكمة العليا

وكالات: قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة هاجمت المحكمة العليا في كراكاس لكن قنبلة ألقيت على المبنى لم تنفجر. وقال الرئيس (54 عاما) في التلفزيون الرسمي إن القوات الخاصة الفنزويلية تلاحق «الإرهابيين» المسؤولين عن الهجوم. ويواجه مادورو احتج

وكالات:

قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة هاجمت المحكمة العليا في كراكاس لكن قنبلة ألقيت على المبنى لم تنفجر.





وقال الرئيس (54 عاما) في التلفزيون الرسمي إن القوات الخاصة الفنزويلية تلاحق «الإرهابيين» المسؤولين عن الهجوم.

ويواجه مادورو احتجاجات من المعارضة وبعض المنشقين من داخل حكومته منذ ثلاثة أشهر أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 75 شخصا.

وتتركز الاحتجاجات حول خطة مادورو لإنشاء هيئة جديدة تعرف باسم الجمعية التأسيسية وذلك لإعادة صياغة الدستور وهو ما تقول المعارضة إنه يتنافى مع قواعد الديمقراطية.