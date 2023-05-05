رئيس «فاجنر» يتهم وزير الدفاع الروسي بالمسئولية عن سقوط عشرات آلاف القتلى فى أوكرانيا

حمّل رئيس مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الجمعة، رئاسة أركان الجيش الروسي المسئولية عن سقوط “عشرات آلاف القتلى والجرحى” الروس في أوكرانيا، وذلك في رسالة تستهدف مباشرة وزير الدفاع سيرجي شويجو.

وقال بريجوجين في مقطع فيديو جديد: “سيتحمّلون مسئولية عشرات آلاف القتلى والجرحى تجاه أمّهاتهم وأولادهم”، وذلك بعيد ساعات على إعلانه عزمه على سحب مقاتليه اعتباراً من 10 مايو من باخموت حيث يخوضون القتال في الخطوط الأمامية لعدم تلقّيه ذخائر من الجيش.

وشهد اليوم الجمعة تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المزيد من المناطق الأوكرانية، فيما تحاول كييف مقاومة القوات الروسية واستعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب.

تصريحات نارية من رئيس مجموعة فاجنر

وفي الفيديو السابق، ووسط المعارك في باخموت وحرب الشوارع، أطلق رئيس مجموعة “فاجنر” بريجوجين تصريحات نارية، متهما فيها وزير الدفاع الروسي شويجو، ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف، بأنهما وراء النقص الكبير في إمدادات السلاح للمجموعة، والذي يصل إلى 70%، بحسب وصف بريجوجين.

ونشرت الدائرة الصحفية لبريجوجين، مقطع فيديو على “تليجرام” يظهر فيه الأخير مستاء من الوضع بشكل كبير ويتحدث وخلفه مجموعة من جثث مقاتليه، مهددا بسحب مقاتليه من باخموت في العاشر من الشهر الجاري بسبب نقص الذخيرة.

وقال قائد “فاجنر”: هؤلاء الشباب من مقاتلي فاغنر، قد قتلوا اليوم.. ما زال دمهم ساخنا.. اسمعوني جيدا: هؤلاء المقاتلون أبناء أسر أو آباء.. لدينا نقص في الذخيرة بنسبة 70%.. شويجو.. جيراسيموف.. أين إمداداتي؟”

وأضاف بريجوجين في مقطع الفيديو: “كنّا في طريقنا للسيطرة على مدينة باخموت قبل 9 مايو، وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك أوقفوا إمدادات (الذخيرة). (…) لذلك، اعتبارا من 10 مايو 2023، سننسحب من باخموت”.

وأوضح أن قواته ستبقى في المواقع في أرتيوموفسك (باخموت) حتى الـ9 من مايو، ومن ثم “ستنتقل إلى المعسكرات الخلفية، لتضميد الجروح”.

وأضاف: “أطلب من رئيس الأركان العامة إصدار أوامر عسكرية لشركة فاجنر العسكرية الخاصة بنقل المواقع في بلدة باخموت إلى وحدات وزارة الدفاع”. وأكد بريجوجين في تصريحاته وجود نقص في الذخيرة، قائلاً: “بسبب نقص الذخيرة، تتزايد خسائرنا بشكل كبير كل يوم”.

الهجوم المضاد الأوكراني بدأ بالفعل

وقبلها بيوم، أعرب بريجوجين عن اعتقاده بأن هجوما مضادا وعدت به القوات الأوكرانية قد بدأ بالفعل، مضيفا أن قواته تراقب نشاطا متزايدا على طول الجبهة.

وفي رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بريجوجين إن “المرحلة النشطة” للهجوم المضاد ستبدأ في الأيام المقبلة.

ووعدت حكومة كييف منذ فترة طويلة بشن هجوم مضاد لبدء استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا في شرق البلاد بعد غزوها في فبراير 2022.

وقال بريجوجين: “أعتقد أن زحف الجيش الأوكراني قد بدأ بالفعل.. نشهد أكبر نشاط ممكن سواء في المحيط أو في نطاق الخطوط الأمامية”. وأضاف “لذلك أعتقد أن كل شيء قد بدأ بالفعل. وأعتقد أن كل هذا سيدخل مرحلة نشطة في المستقبل القريب جدا. قد يكون في غضون أيام”.

وذكر في وقت لاحق إن قواته تقدمت 230 مترا في القتال الذي اجتاح بلدة باخموت بشرق أوكرانيا. وظلت المدينة المدمرة، التي كان يسكنها 70 ألف نسمة، تحت الحصار منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وأضاف أن القوات الأوكرانية محصورة الآن في منطقة بالبلدة تبلغ مساحتها 2.64 كيلومتر مربع فقط.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة عملياتها العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية على محاور القتال المختلفة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية: ” على محوردونيتسك، سيطرت وحدات الهجوم على حيين (جديدين)، وتواصل التقدم بالجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)”.

وأضاف المتحدث العسكري: “استهدفت الضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش، ونيران مدفعية مجموعة القوات الجنوبية، ألوية المشاة 60 و93، 54 للقوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة كراسنوي، والضواحي الجنوبية الغربية لأرتيوموفسك وغريغوريفكا”.