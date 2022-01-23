رئيس غزل المحلة: طرح شركة كرة القدم في البورصة فبراير المقبل

كشف علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم أن طرح نادي غزل المحلة في البورصة سيكون مطلع فبراير المقبل. وقال العباسي: "نحن أول شركة تُطرح في البورصة، والفكرة كانت لوزير قطاع الأعمال وبنشيل عبء الكورة عن شركة الغزل والنسيج".…

كشف علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم أن طرح نادي غزل المحلة في البورصة سيكون مطلع فبراير المقبل.

وقال العباسي: “نحن أول شركة تُطرح في البورصة، والفكرة كانت لوزير قطاع الأعمال وبنشيل عبء الكورة عن شركة الغزل والنسيج”.



وأوضح أن فصل نادي غزل المحلة عن الشركة له فائدتان أولها هو تخفيف عبء كرة القدم عن الشركة فضلاً عن تطبيق قانون الرياضة الجديد القاضي بإنشاء شركة لكرة القدم .

وأشار إلى أن الشركة جرى إنشائها بالفعل برأس المال في الشركة بقيمة 65 مليون جنيه، وتم طرح اكتتاب خاص ليصل إلى 102 مليون جنيه.منذ أسبوعين بواسطة شركة كويتية و2 مساهمين سعوديين دخلوا في الطرح الخاص للشركة، ورأس المال المصري حوالي 87% من رأس المال”

وكشف أن شركة غزل المحلة لكرة القدم تعمل في إتجاهين بفكر إستثماري يتمثل في محورين الأول أن يكون لدينا فريق كرة لديه ملاءة مالية قادرة على الانفاق عليه حتى يكون في وضع قوي بالاضافة لاستقطاب المواهب الصغيرة من سن 9 سنوات إلى 20 سنة، حيث نهدف لتجهيز لاعبين محترفين، بالتعاون مع نادي بولندي، بغية تكرار ظهور نماذج مثل محمد النني ومحمد صلاح.



وسيصبح نادي غزل المحلة، أول نادي كرة قدم يؤسس شركة مساهمة مستقلة في مصر، توافقًا مع قانون الرياضة الجديد، كما سيكون أول نادي رياضي يتداول في البورصة المصرية. وتعتزم شركة نادي غزل المحلة طرح حصة تقترب من نصف رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة، من خلال جمع ما يقرب من 135 مليون جنيه.