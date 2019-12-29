رئيس غرفة شركات السياحة: تم تدريب 7500 عامل بالقطاع خلال عام

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن الغرفة خصصت أكبر ميزانية للتدريب في تاريخها خلال العام المنصرم، بواقع 2.5 مليون جنيه.

وأضاف الشاعر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا للإعلان عن نتائج الجمعية العمومية للغرفة، أنه تم تدريب نحو 7 آلاف و500 متدرب عامل بالسياحة خلال عام.

ولفت إلى أنه تم استحداث ملتقى للسياحة بهدف توعية أصحاب شركات السياحة.

مشيرا إلى أنه من المقرر زيادة المخصصات للتدريب وتنويع برامج التدريب لتشمل كل الأنشطة السياحية، فضلًا عن الاستعانة بخبرات متميزة بتلك الدورات على أن تشمل أصحاب شركات السياحة وجميع العاملين بالشركات.