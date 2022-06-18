رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات يستقبل وزير التكنولوجيا والعلوم في حكومة زامبيا

استقبل المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات مساء اليوم الدكتور – فليكس موتاتي وزير التكنولوجيا والعلوم في حكومة زامبيا والوفد المرافق له والذي يضم نكونيكا خومبوزو – مساعد وزير الاتصالات ، وينجوي كاكوسا ، و موانزا نيكولا مدير الحكومة الالكترونية.

يأتي هذا اللقاء على هامش مشاركتهم ضمن فعاليات الافتتاح الرسمي للدورة السابعة من مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وطن رقمي ، الذي سيعقد تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شارك في اللقاء أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتضمن بحث سبل التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة ، ومستقبل نقل خبرات الشركات المصرية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة زامبيا والمساهمة البناءة في الدفع بقاطرة التحول الرقمي.