رئيس غرفة تجارة الإسكندرية يتابع سير العملية الانتخابية باللجنة المقامة في سوق النزهة

تابع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اللجنة الانتخابية المقامة بسوق النزهة التابع للغرفة، للوقوف على أداء العملية الانتخابية، والتأكد من سيرها بشكل طبيعي ومنتظم.

وناشد “الوكيل”، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخمسة مليون تاجر وصانع ومؤدى الخدمات من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر بالتوجه لإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، وذلك بالتناوب خلال أيام الانتخابات لأكثر من 18 مليونا من شركائهم من العاملين، سواعد مصر الاوفياء، ليشاركوا مع اسرهم فى الانتخابات لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل أفضل لابنائنا.

جاء ذلك بحضور ومشاركة نائبي رئيس الغرفة التجارية فى الإسكندرية أحمد حسن وأحمد صقر، وأعضاء مجلس الإدارة وأشرف أبو إسماعيل محمود مرعي وشريف الجزيري وأحمد الكاتب والمهندس شريف بقطر، وعمر الغنيمي، وأشرف الجزايرلي.