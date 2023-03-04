رئيس غرفة بنغازي التجارية يطالب رجال الأعمال المصريين باقتحام السوق الليبية

أكد محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية المشتركة يعد خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا.

وقال الرعيض خلال كلمته في ملتقى الأعمال المصري الليبي المنعقد اليوم، إنه يعمل أيضَا على تسهيل انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمل على إزالة العراقيل لدعم التجارة البينية بين البلدين لزيادة التبادل التجاري كالسابق بل وزيادة نسبته نظرا للتوافق القائم بين الغرف التجارية ورجال أعمال البلدين.

من جهته طالب صالح العبيدي رئيس غرفة بنغازي رجال الأعمال المصريين باقتحام السوق الليبية والتعاون مع رجال أعمال ليبيا عبر شراكات تجارية وصناعية، مؤكدا على تنفيذ آلية اللقاء المباشر بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى ليبيا فى كل المجالات.

وقال العبيدي إن ذلك بهدف وضع أسس التعاون المباشر بينهم، إذ إن البلدين يسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وسيشمل الملتقى كل قطاعات الاعمال وسيتم تخصيص لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والليبيين فى كل قطاعات الأعمال والاستثمار والصناعة والتجارة.

وأضاف العبيدي مع تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى لقياس ما تم تنفيذة من اتفاقيات وتوصيات تمت بين رجال الأعمال من البلدين مع الترتيب لإقامة معرض ضخم بليبيا تحت شعار صنع فى مصر.