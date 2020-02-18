رئيس غرفة المنشآت السياحية لـ«المال»: لم نتلق طلبات لإقامة حفلات «مهرجانات»

قال رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة لا تتلقي تعليمات من أي نقابة،

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية ، أنه حتي الآن لم يتقدم أحد للغرفة لإقامة حفلات تضم مطربي المهرجانات، موضحًا أن المنشأة يجب أن تخطرنا أولًا قبل إقامة الحفل كما أن هناك رسوم يتم سدادها للغرفة نظير ذلك.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية في تصريحات لـ”المال”، أن الغرفة لا تتلقي تعليمات من أي نقابة، مؤكداً أنه على نقابة المهن الموسيقية إبلاغ وزارة السياحة بشكل رسمي بقرار منع تعامل جميع المنشآت السياحية مع مطربي المهرجانات نهائيًا لتقوم الوزارة بدورها بإبلاغنا بالقرار.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى أن الغرفة استلمت منشور من النقابة بحظر التعامل مع مطربي المهرجانات ولكن القرار غير واضح وعام.

وطالب المصري، نقيب الموسيقيين هاني شاكر بتحديد وإعلان أسماء المطربين المراد منعهم قائلًا” في ناس محترمة منهم وتقيم حفلات دولية” وبالتالي لا يمكن التعميم.

وتابع المصري أن أية منشأة سياحية يتقدم إليها مطرب حاصل علي كارنية النقابة وموافقة المصنفات الفنية هيشتغل.

الجدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أصدر قراراً بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، مشدداً على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.