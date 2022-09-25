رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات : تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ يرفع الأسعار

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إن تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ يرفع الأسعار .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وبشأن قرارات لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة واستخدام أداة الاحتياطي الالزامي للبنوك لدى البنك المركزي ورفعه من 14-18% أوضح عبد السلام أن تلك القرارات بها شيء من التيسير.

وأضاف رئيس غرفة الملابس الجاهزة : “لكن في نفس الوقت لدى القطاع تحفظات تتعلق بمشاكل الصناعة عبر صعوبات استيراد المواد الخام ووجود حاويات في الموانيء مما يؤخر دخولها للأسواق”.

وأوضح أن تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في الموانيء أثر بشكل مباشر على الصناعات التي عملت بنسبة 40% من طاقتها الفعلية نتيجة تأخر المستلزمات وفي قطاع الملابس نتج عن تأخر المستلزمات ارتفاع التكلفة والندرة مما يؤدي لاستغلال التجار لتلك الندرة لرفع الأسعار.

وتعليقاً على قرارات البنك المركزي الخاصة بالتيسيرات بالأخص استخدام عائد الدولار قال : “موجودة من الأول وكنا بنستخدم فكرة المساح المؤقت وهي معفية من إجراءات البنك المركزي وحصيلة الصادرات مستخدمة منذ فبراير 2022 ولم يؤثر وصادرات القطاع تقترب من 40 مليار جنيه”.

وطالب بوجود تيسيرات لمستلزمات الإنتاج خاصة أن القطاع الصناعي يعمل به 7 ملايين عامل وأصبحت وظائفهم مهددة مع انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 30-50%.

وأوضح أن “الظروف الحالية فرصة للصناعات المصرية للاستثمار والتصدير للخارج طالما توافرت تيسيرات الدولار الخاصة بمستلزمات الإنتاج ونحن لا نستورد منتجات تامة الصنع احنا بنقول مستلزمات الإنتاج الأساسية “.

فاجأ البنك المركزي مؤخرا جميع القطاعات الاقتصادية بعدة ضوابط وقرارات تبشر بانفراجة دولارية فى السوق المحلية، وتنعش آمال المصنعين والشركات فى حل مشكلة الاستيراد وتعطل الشحنات.

كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري فى اجتماعها يوم الخميس الموافـق 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.