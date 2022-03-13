اقتصاد وأسواق

رئيس غرفة الصناعات الهندسية يطالب بوقف تصدير الخردة لمدة عام

عبر مناشدة لوزارة التجارة والصناعة
المال - خاص 11:04 م, الأحد, 13 مارس 22 11:04 م, الأحد, 13 مارس 22

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طالب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وزارة التجارة والصناعة، بوقف تصدير الخردة لمدة عام.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وشرح أسباب مطالبة الغرفة وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير الخردة قائلاً : “الخردة والنحاس في الأولويات الأولى حيث أن أولويات الدولة هي الحد من الورادات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والرئيس قال هذا”.

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وأضاف: “إحنا دولة مستوردة للنحاس ولا يوجد لدينا مناجم نحاس ونعتمد في صناعتنا على القصاصات أو فضلات الصناعات كنا زمان بنعيد تدويرها وتشغليها مجدداً وفي ظل الوقت الحالي وارتفاع الأسعار عالمياً بشكل غير مبرر يوجد مناطق إستثمارية الان يتم توريد الخردة لها وتهريبها للخارج وصحيح فيه رسم صادر على المعادن والقصاصات والفضلات”.

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وأشار إلى أن موجة الارتفاعات في الأسعار العالمية دفعت هذه المعادن والقصاصات بأن يتم تهريبها للخارج وبالتالي حرمان المصانع المحلية منها وبالفعل بدأت بعض المصانع تتعثر بما يؤثر على المنتج النهائي.


وناشد رئيس غرفة الصناعة المعدنية وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تصدير أي نوع من أنواع الخردة لمدة سنة حتى تحسن الأوضاع، قائلاً: “أنا مش عاوز أوقف التصدير لكن عاوز نصدر منتجا نهائيا معبأ ومكتوب عليه صنع في مصر وبقيمة مضافة”.

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بقلم المال - خاص

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