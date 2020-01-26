رئيس غرفة الشركات ينفي إصدار قرار بوقف رحلات السياحة الصينية

ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من أن الغرفة قررت وقف رحلات السياحة الصينية إلى المطارات غير صحيح

نفى حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من أن الغرفة قررت وقف رحلات السياحة الصينية إلى المطارات والمدن المصرية، كإجراء احترازي لتفادي دخول فيروس كورونا إلى البلاد، وإلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية، لأجل غير مسمى.

وأكد الشاعر أن هذا البيان المنسوب إلى الغرفة غير صحيح جملة وتفصيلًا، مشيرا إلى أن ما حدث هو قرار من الحكومة الصينية بوقف سفر المجموعات من المواطنين الصينين إلى الخارج ضمن إجراءات احترازية عديدة اتخذتها الحكومة الصينية لمواجهة خطر انتشار الفيروس ومحاصرته.

وأوضح أن أي قرارات تخص حركة السياحة الصينية للخارج من إلغاءات لحجوزات أو غير ذلك تعود للشركات الصينية، وتنفيذًا لتعليمات حكومتها في هذا الشأن.

وأعرب عن أمله في أن تنجح الجهود الدولية الحثيثة في مواجهة انتشار الفيروس ومحاصرته، منعًا لتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي وحركة السياحة الدولية.

وناشد الشاعر وسائل الإعلام الحرص على نشر الأخبار الصحيحة، ومن مصادرها الموثقة منعا لإثارة أي بلبلة بسبب أخبار غير صحيحة أو من أشخاص لا يمثلون غرفة شركات السياحة، ويتم نسبها إلى الغرفة التي تمتلك جهازًا إعلاميا يعمل طبقا لنظام دقيق لإصدار البيانات الإعلامية عن الغرفة من مصادرها الموثقة.