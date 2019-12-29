رئيس غرفة الشركات يتوقع طفرة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال 2020

في عام 2010 وصل إلى مصر نحو 14 مليون سائح.

توقع حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن تشهد معدلات حركة السياحة الوافدة لمصر خلال العام المقبل 2020 قفزة لتصل إلي معدلات عام 2010والذي وصل فيه لمصر نحو 14 مليون سائح.

شركات السياحة تتوقع انتعاشا في 2020 بسبب دعم الدولة والاستقرار

وأكد أن هذا الانتعاش يأتي نتيجة للدعم القوي الذي يشهده القطاع السياحي من الدولة بالإضافة إلي حالة الاستقرار التي تشهدها مصر

وأوضح أن قطاع السياحة حقق إنجازات ملموسة خلال العام الجاري على مستوى السياحة الخارجية.

علي صعيد آخر، لفت إلي أن الغرفة صرفت نحو 35 مليون جنيه خلال هذا العام علي منظومة التأمين الطبي.

وأشار إلي أن الجمعية العمومية للغرفة قررت تشكيل لجنة انضباط لأول مرة بالغرفة من أعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية.

وتهدف اللجنة لتحقيق الانضباط والقضاء علي أي تجاوزات مهنية وأخلاقية تحدث التفرقة داخل الشركات وتفتيت وحدتهم، متابعا أنه تم تكليف اللجنة بوضع لائحة جزاءات يتم تطبيقها.

شركات السياحة : استرداد نحو 29 مليون جنيه من الشركات الأجنبية

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة أن لجنة فض المنازعات استطاعت استرداد نحو 29 مليون جنيه لصالح شركات السياحة المصرية من نظيرتها الأجنبية.

مبادرة البنك المركزي

وعن مبادرة البنك المركزي، أكد الشاعر أنها جيدة ولكن نحتاج إلي تسهيلات أكبر وتخفيض نسبة الفائدة لـ10%.

واقترح أن يتم احتساب الفوائد التي سددها مستثمري السياحة علي مدار 9 أعوام وخصم نسبة 3% منها ثم يقوم البنك بعد ذلك بخصم هذا المبلغ من الفوائد القادمة.

يشار إلي أن البنك المركزى المصرى أعلن، عن مبادرة تمويلية لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه توجه لصالح تطوير وإحلال وتجديد المنشآت السياحية، بجانب إسقاط الفوائد المهمشة عن المتعثرين من القطاع قبل عام 2011.