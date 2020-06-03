رئيس غرفة الدواء يوضح أسباب نقص أدوية المناعة في الصيدليات ومقترحات حلها

قال الدكتور أحمد العزبي ، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ، إن نقص الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى كورونا مثل أدوية المناعة والمسكانات وخوافض الحرارة جاء للسحب الكبير من المواطنين لتلك العقاقير ، ومحاولة عمل رصيد يستخدم حال الإصابة بفيرس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن السبب الآخر لنقص الأدوية هو تعلميات وزارة الصحة لشركات الأدوية المنتجة لتلك العقاقير بوقف نزولها السوق ، وحفظها لدى الشركات لتوريدها لوزارة الصحة كمخزون استراتيجي لعلاج مرضى فيروس كورونا .

وتابع العزبي : الأدوية ده زي الزنك من الفيتامينات وتستخدم لرفع المناعة وأدوية زي الباراسيتمول ، وجت تعلميات إنها تنزلش السوق علشان تبقى مخزون استرتايجي لكن قدمنا اقتراحات لكل المشكلة ، ونتعشم أن تحل مطلع الأسبوع القادم بعد اجتماعنا اليوم مع وزيرة الصحة علشان كده مش عارفين نصنع لإننا مش بنصرف الانتاج للصيدليات ولا الوزارة وخداها وكده دورة رأس المال متوقفة.

وأكد أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على نزول كميات من تلك الأدوية للصيدليات وجزء كمخزون استراتيجي لسد فجوة الشراء ، موضحا أن هناك العديد من المقترحات لكل الأزمة تشمل السماح لعدد أكبر من الشركات لتصنيع تلك العقاقير عبر تسجيل تلك الأدوية بشكل سريع لتصنيعها وضخها في السوق.