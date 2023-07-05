رئيس غرفة الدواء: هناك أزمة و30% من الأصناف تشهد نقصا وتوجيه حكومي عاجل لمواجهة ذلك

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن قطاع الدواء والصناعة تعاني من أزمة بسبب التدابير الدولارية الشهرية المطلوبة للقطاع والمقدرة بنحو 250 مليون دولار شهرياً لتأمين الاحتياجات الشهرية سواء مواد خام أو دواء تام الصنع



وأشار إلى “سوق الدواء يشهد وجود نواقص في بعض صنوف الادوية بنسبة 30% وأن المصانع تعمل تعمل بنحو 70% من طاقتها وهذا سيكون له تأثير سلبي خلال الفترة القادمة لو استمرت حيث تؤثر على نواقص الدواء ومن جهة أخرى اقتصاديات المصانع”.



ولفت إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع هذا الملف بإهتمام بالغ حيث شاركنا كغرفة في إجتماع اليوم بحضور مجموعة وزارية والبنك المركزي وهناك تأكيدات على تدبير الدولار خلال الفترة القادمة وطلب الدكتور مدبولي ذلك من البنك المركزي.



أشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الفترة القادمة تحتاج لشقين الشق الاول الافراجات عن الخامات في الموانيء والمطارات والتي تقدر بنحو 97 مليون دولارً وهذا سيتم تدبيرها بشكل عاجل فضلاً عن الوعد بتدبير إحتياجات القطاع الشهرية والمقدرة بنحو 250 مليون دولار.



وذكر أنه على مدار الشهرين الماضيين لم يتم توفير دولار من إجمالي الاحتياجات الشهرية البالغة 250 مليون ولار إلا بواقع 20% من المبلغ بواقع نسبة 10% شهريًا معرباً عن أمله في إنفراج الازمة.



وكشف أن أهم الصنوف التي تشهد نقصاً هي بعض أدوية القولون والغدد والمضادات الحيوية وبعض أدوية السكر .



وحول موقف المستلزمات الطبية قال إن وضعها أكثر تأميناً واستقراراً لأنها تشمل مستلزمات مهددة للحياة مثل القرنيات والدعامات.



ووجه رسالة طمأنة للمواطنين : “لاتقلقوا الأزمة ستحل قريباً وربنا هيفرجها علينا”.