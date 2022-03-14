رئيس غرفة التطوير العقاري: نبحث عن حل وسط لارتفاع الأسعار بسبب أزمة أوكرانيا وروسيا

قال النائب طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن المقاولين لديهم مشكلة إمدادات وليس سعر، مضيفا أن 40% من تكلفة المباني ارتفعت خلال أسبوعين. وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على…

قال النائب طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن المقاولين لديهم مشكلة إمدادات وليس سعر، مضيفا أن 40% من تكلفة المباني ارتفعت خلال أسبوعين.



وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON: نبحث عن حل وسط لارتفاع الأسعار بسبب أزمة أوكرانيا وروسيا.



وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: بعض الشركات والمطورين يحاولون الاستفادة من ارتفاع الأسعار، موضحا أن 3 سيناريوهات لأزمة ارتفاع الأسعار وسنبحث مد فترة تسليم المشروعات.



فيما قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن المطورين العقاريين والمقاولين عندهم مشكلة لأن أسعار التكلفة تتغير.

فيما قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، إنه يقترح تأجيل تسليم المشروعات 3 شهور”، موضحا أن هناك فرق 4 آلاف جنيه في سعر طن الحديد يأخذه التجار الذين يستغلون الأزمة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، أن ارتفاع الأسعار الحالي يفوق كل الأزمات السابقة، متابعا: إحنا واقعين ما بين ارتفاع الأسعار والالتزام بتسليم المشروعات.



وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين: لا نستطيع تحمل فارق التكلفة بعد الزيادات الأخيرة، : نقترح مهلة 3 شهور لتنفيذ العقود حتى تهدأ الأسعار.

، ولفت إلى أن “سعر الحديد بيزيد وهو على ضهر العربية”، مطالبا بتشديد الرقابة على السوق.