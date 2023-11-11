رئيس غرفة البحيرة: معرض التجارة البينية الأفريقية فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي

شاركت الغرفة التجارية بالبحيرة فى افتتاح فاعليات معرض التجارة البينية الأفريقية والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشاد محمد الشريف رئيس الغرفة، بتنظيم معرض التجارة البينية الأفريقية خلال الفترة من 9-15 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان: “الربط بين الأسواق الأفريقية” بمشاركة أكثر من 1600 عارض من 75 دولة أفريقية.

وقال الشريف، إن المعرض يمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين الشركات المصرية والشركات الأفريقية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأفارقة.

وأشار الشريف إلى أن المعرض يسلط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، والتي تتمثل في مواردها الطبيعية المتنوعة، وموقعها الجغرافي المتميز.

وأعرب الشريف عن أمله فى أن يساهم المعرض في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، والمتمثلة في زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة.

وأبدى سعادته بلقاء أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023.

وتقدم رئيس الغرفة بخالص الشكر للحكومة المصرية التى تدرك أهمية التجارة البينية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وزيادة الفرص الاقتصادية للشعوب الأفريقية موضحا أن الحكومة المصرية توفر العديد من الحوافز والدعم لمجتمع الأعمال المصري للتعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير المعلومات والبيانات التجارية، ودعم الشركات في المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وذلك بهدف تنمية التجارة البينية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يسهم في خدمة شعوب القارة وتحسين مستويات معيشتها وتطوير قدراتها الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.