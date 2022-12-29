رئيس غرفة الإسماعيلية : اِطلاق 10 منافذ غذائية لمجابهة ارتفاع الأسعار بالمحافظة

عقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية،اجتماعاً موسعاً لمجلس الإدارة؛ لمناقشة خطة الغرفة في إقامة عدد من المنافذ الغذائية لمجابهة ارتفاع في الأسعار ، وذلك في نطاق المدينة والمراكز .

كما طالب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، بإقامة 3 منافذ بالمدينة ، في كل حي منفذ ، لتغطية كافة أحياء المدينة بالإضافة إلى 7 منافذ بـ مركز ومدينة القصاصين، ومركز ومدينة أبوصوير ومركز ومدينة فايد و قرية سرابيوم ، وقرية ابوسلطان ، ومركز ومدينة القنطرة شرق و القنطرة غرب، وذلك تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ الإسماعيلية.

حضر الاجتماع ابراهيم خميرة نائب أول مجلس الإدارة ، و المهندس مصطفى ابو حديد نائب ثان ، وايهاب زهدي أمين صندوق الغرفه ، وائل عبدالعزيز آمين صندوق مساعد ، و جلال الطاهر سكرتير المجلس، واعضاء مجلس الإدارة ، أسامة العدوي ، امال محمود ، سعيد شعيب ، على بركة، و محمد السيد مدير عام الغرفة .

ووجه المهندس أحمد عثمان ،بعقد اجتماع طارئ مع رؤساء الشعب التجارية لمناقشة تنفيذ منافذ مواد غذائية وخضر وفاكهة ، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 10: 15 %،على أن تضم المنافذ جميع السلع الاستراتيجية والأساسية ، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة.

وأكد “عثمان” على حتمية السرعة في اِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاِنهاء إقامة المنافذ ، لوجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين عن مثيلاتها في الاسواق .