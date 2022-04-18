رئيس عملياتها فى الشرق الأوسط وتركيا : «أتوس» تستهدف صفقات استحواذ أو الدخول فى شراكات مع كيانات مصرية لمواصلة النمو

تدرس شركة «أتوس» الفرنسية لحلول التكنولوجيا مجموعة من البدائل الاستثمارية فى ظل خطتها الطموح لزيادة حجم أعمالها فى مصر خلال العام الجارى، وعلى رأسها تنفيذ صفقات استحواذ أو الدخول فى شراكات مع كيانات مصرية .

وأكدت الشركة التزامها الكامل تجاه السوق المحلية فى تدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « إيتيدا» لتصدير خدمات التكنولوجيا عالية القيمة لأسواق المنطقة ، تزامنا مع ضخها مزيدا من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة بهدف نقل وتوطين الخبرات الفرنسية فى عدة قطاعات منها تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى والتطبيقات الرقمية ومراكز البيانات وحزم البرمجيات الخاصة بحلول «ساب» أو مايكروسوفت.

وقال أحمد الحرانى ، مدير عام الشركة فى مصر ورئيس عملياتها فى منطقة الشرق الأوسط وتركيا ، إن «أتوس» تبحث حاليا مجموعة خيارات استثمارية غير معتادة لزيادة حجم أعمالها محليا وعلى رأسها تنفيذ صفقات استحواذات أو الدخول فى شراكات مع كيانات مصرية ومن المتوقع اختيار البديل الأنسب قبل يونيو المقبل.

وأضاف – فى حواره مع « المال» – أن جميع البدائل مطروحة على طاولة المباحثات سواء الاستحواذ على شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة الأمر الذى سيساعد «أتوس» على سرعة بناء القدرات بدلا من المضى قدما فى إجراء تعيينات تستغرق فترة زمنية كبيرة ومن ثم زيادة معدلات النمو.

وأكد أن شركته تتخذ من مصر مركزا « delivery center « لتصدير خدمات التكنولوجيا عالية القيمة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية وبالتالى خلق وظائف جديدة فى نشاط التعهيد ترتكز على تقديم خدمات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن «أتوس» تستهدف الوصول إلى 800 موظف قبل نهاية 2022 مقارنة مع 300 موظف حاليا .

وتابع: «تخطط الشركة لتحقيق معدل نمو محليا من رقمين «double digit» خلال العام الجارى وهو أمر مرتبط بتوقيت تنفيذ عمليات الاستحواذات المرتقبة، موضحا أن «أتوس» تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية بمصر فى السنوات المقبلة وفق خارطة طريق وتوقيتات محددة سلفا«.

وأضاف أن «أتوس» تسعى إلى نقل جزء كبير من إدارة عملياتها فى أسواق منطقة الشرق الأوسط إلى القاهرة بدلا من دبى، مشيرا إلى أن الشركة تعكف على تنفيذ برنامج لبناء القدرات « capacity building» بالتعاون مع «إيتيدا» ووزارة الاتصالات.

ويستكمل : «تم الاتفاق على تدريب وتعيين ألف متدرب بالشركة في2022 خلال المباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على هامش منتدى الأعمال المصرى الفرنسى فى مارس الماضى، مبينا أن «أتوس» طلبت من معهد تكنولوجيا المعلومات إتاحة كوادر مؤهلة فى تخصصات الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية والتطبيقات الرقمية والداتا سنتر والتى تلقى اهتماما كبيرا من إدارة الشركة خاصة فى ظل توافر كفاءات بالسوق المحلية .

وحول التوسعات لمواكبة النمو ، لفت «الحرانى» إلى أن الشركة تعمل وفق خطتين أولهما التوسع مقر فى الشركة الحالى بأبراج سيتى ستارز الإدارية فى حى مدينة نصر إذ تعاقدت فعليا على اسئتجار أكثر من طابق ويستوعب الواحد منها أكثر من 300 مهندس .

بينما ترتكز الخطة المستقبلية على التوسع فى مدينة المعرفة داخل العاصمة الإدارية الجديدة عبر إنشاء مركز للبحث والتطوير خلال عام 2023 بعد إتمام عملية انتقال الحكومة ومجتمع الأعمال بالكامل لها خاصة فى ظل تركيز الشركة على خدمات القيمة المضافة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات .

فى سياق متصل، ألمح «الحرانى» إلى أن الشركة العالمية نفذت خلال العامين الماضيين خطة إعادة هيكلة شاملة أسفرت عن دمج جميع الكيانات التابعة لها فى شركة واحدة الأمر الذى منحها مزيدا من السهولة والمرونة فى إدارة حركة الأعمال واتخاذ قرارات سريعة للنمو فى الأسواق الناشئة ومنها مصر.

شركه اتوس الفرنسية

وأكد أن «أتوس» تراهن بقوة على نمو حجم أعمالها داخل السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة بدعم من العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وباريس خاصة بعد قرار البنك المركزى الأخير خفض قيمة الجنيه، ومن ثم زيادة تنافسية السوق فى تقديم خدمات التعهيد فى مواجهة أسواق أخرى صاعدة مثل السنغال والمغرب ورمانيا وبلغاريا، بالإضافة إلى المنافسين التقليديين لمصر فى هذه الصناعة مثل الهند والفلبين .

وأوضح أن مصر تتميز حاليا بجودة المنتج وانخفاض تكلفة العمالة خاصة وأن المستويات السعرية للخدمة أصبح مقاربا للهند إلى حد كبير والتى حررت سعر صرف عملتها بشكل كبير خلال العامين الماضيين ، بل أضحت السوق المحلية أرخص من جميع دول شرق أوروبا وأفريقيا بما فى ذلك السنغال.

وتابع إن الشركة تسعى للاحتفاظ بموظفيها لفترات طويلة، منوها بأن معظم قيادات «أتوس» فى منطقة الشرق الأوسط من مصر .

1.1 مليار جنيه حجم أعمالنا محليا العام الماضى

وذكر أن الشركة الفرنسية حققت معدل نمو 20 % خلال العام الماضى فى أسواق منطقة الشرق الأوسط مقابل 200 % بالسوق المحلية أى ضعف ما تم تحقيقه فى عام 2020 مبينا أن «أتوس» نجحت فى تجاوز مستهدفات النمو فى حجم أعمالها بمصر ليصل إلى 1.1 مليار جنيه فى 2021 رغم أن الخطة الموضوعة كانت تستهدف تسجيل 500 إلى 600 مليون جنيه كمرحلة أولى .

وأوضح أن «أتوس» ستستكمل عامها الثانى فى مصر خلال يونيو المقبل ، منوها بأنها نجحت خلال العامين الماضيين فى توظيف 300 مهندس بشكل مباشر، إلى جانب حجم عمالة غير مباشرة يتراوح من 200 إلى 250 موظفا لدى شركات محلية تعمل معها على تنفيذ مشروعات فى مصر وخارجها .

و أكد أن «أتوس مصر» ملتزمة بأسعار التعاقدات التى تم الانتهاء منها قبل صدور قرار البنك المركزى فى 21 مارس الماضى بشأن رفع سعر الفائدة 1 % دون تحميل العملاء أى تكاليف إضافية ، لافتا إلى أن هدف الشركة الرئيسى فى المرحلة الراهنة ليس تحقيق أرباح بقدر الاستثمار بشكل أكبر فى السوق المحلية .

وأشار إلى أن الشركة تخطط لخدمة دول منطقة الخليج العربى وأسواق شمال أفريقيا والبلدان الناطقة باللغة بالإنجليزية فى القارة السمراء من مصر كمرحلة أولى ، يلى ذلك تغطية الدول الناطقة باللغتين الفرنسية والألمانية وجنوب شرق المتوسط لاحقا.

وعن السوق التركية، رأى «الحرانى» أن أنقرة شهدت مجموعة متغيرات اقتصادية على غرار مصر على رأسها تحرير سعر الليرة نتج عنها تدنى مستويات أجور العمالة هناك وأصبحت منافسا للسوق المحلية فى خدمات التعهيد إلا أن مصر لديها ميزة تنافسية تتمثل فى إتقان الكوادر البشرية أكثر من لغة بطلاقة وتوافر المهارات.

وحول مشروعات الشركة ، قال إن «أتوس» بصدد الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء أول بنك رقمى فى مصرومنطقة الشرق الأوسط لصالح بنك مصر خلال الربع الثانى من العام الجارى إلا أن قرار التشغيل يعود إلى إدارة البنك والذى يترقب صدور قواعد العمل المنظمة لذلك من الجهات المعنية، مبينا أن مفهوم البنوك الرقمية يعتمد على عدم وجود فروع أو تعاملات ورقية وميكنة جميع الخدمات المصرفية بداية من إجراءات فتح الحسابات الشخصية مرورا بالتحويلات والاقتراض البنكى .

الانتهاء من تنفيذ مشروع «ERP» وحوكمة لغاز مصر قبل يوليو المقبل

كما تعتزم الشركة كذلك تطبيق منظومة «ساب» لإدارة الأصول المالية وغير المالية إلكترونيا « ERP « داخل شركة غاز مصر بهدف حوكمة عملياتها على جميع القطاعات قبل حلول يوليو المقبل الأمر الذى يمثل قفزة نوعية فى قطاع البترول .

إنشاء نظام إلكترونى للتأمينات الاجتماعية بالشراكة مع «مايكروسوفت»

على صعيد آخر، كشف عن بدء الشركة فى تطوير نظام إلكترونى جديد لهيئة التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع جهة سيادية وشركة مايكروسوفت منذ 4 أشهر، لافتا إلى أن النظام الجديد سيعتمد على تدشين مكاتب أمامية على غرار مكاتب خدمة العملاء فى شركات الاتصالات بهدف سهولة التعامل مع الجمهور فى تلقى شكاوى المواطنين، كما يتضمن المشروع أيضا تطوير تطبيق على المحمول .

وقال إن «السيستم» المزمع سيخدم نحو 27 مليون مواطن وسيمثل علامة فارقة فى تاريخ البلاد – على حد وصفه إذ يهدف للفصل التام بين مقدم ومتلقى الخدمة دون وجود أى تعاملات ورقية مباشرة مع الموظفين ومكتب تأمينات بالشكل المتعارف عليه، ومن المخطط تشغيل المشروع رسميا خلال منتصف 2023 بعد دراسة تجارب شبكات الحماية الاجتماعية فى دول ألمانيا وفرنسا للوقوف على مدى رضاء المواطنين عن الخدمة المتوقعة .

وتابع: «تخطط «أتوس» أيضا للتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فى حلول إدارة المدن الذكية ومن المرجح الإعلان عن حزمة مشروعات فى هذا الصدد قريبا» .

واختتم حديثه قائلا : يعد الإطار التنظيمى الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات لإنشاء مراكز البيانات فى مصر خطوة جيدة إلا أن السوق بحاجة لإعادة تنظيم ودمج مراكز «الداتا سنتر» القائمة خاصة وأن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة فى العدد دون أن يقابل ذلك زيادة فى كفاءتها، متوقعا أن يغير دخول العاصمة الإدارية للنشاط شكل السوق .

يشار إلى أن «تنظيم الاتصالات» أصدر إطارا تنظيميا لإنشاء مراكز «الداتا سنتر» وتقديم خدمات الحوسبة فى مصر خلال أغسطس 2021 بهدف استقطاب شركات مراكز البيانات العملاقة لسوق الاتصالات المصرية، فضلا عن دعم خطط الدولة فى التحول الرقمى.

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