رئيس «عبور لاند»: فرص كبيرة للاستثمار بمجال إنتاج الألبان

قال أشرف حامد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية، إن هناك فرصا كبيرة في الاستثمار بمجال الألبان، خاصة في ظل العجز الحالي في الألبان الخام المحلية اللازمة لتلبية احتياجات المصانع.

وأضاف خلال جلسة تحدي جذب الاستثمارات في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، أن «عبور لاند» تحتاج 40 إلى ألف طن ألبان شهريا، لكنها فقط تستطيع توفير 7 آلاف طن من السوق المحلية والباقي عن طريق الاستيراد.

وأشار إلي أن هذه الواردات تكلف الشركة نحو 80 مليون دولار سنويا، لافتا إلى أنها بدأت الاستثمار في إنشاء مزرعة لإنتاج الألبان وحصلت علي الترخيص بعد سنتين وشهرين من التقديم.