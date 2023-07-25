رئيس طيران ناس: نشغل حالياً نحو 128 رحلة أسبوعية مباشرة بين مصر والسعودية

قال بندر بن عبد الرحمن المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، إن الشركة تشغل حالياً نحو 128 رحلة أسبوعية مباشرة بين مصر والسعودية.

وأضاف أن طيران ناس تربط بين البلدين برحلات مباشرة من 5 مدن سعودية، وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والعلا إلى القاهرة وسوهاج وشرم الشيخ والغردقة.

وأعرب المهنا عن شكره للجهات المعنية عن الطيران المدني في كل من مصر والسعودية على دعمها لتعزيز الربط الجوي بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الشركة في يونيو الماضي أصبحت أول طيران سعودي يشغل خطاً مباشراً من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة عبر 5 رحلات أسبوعية، مما يجعل المطار وجهة طيران ناس الخامسة في مصر لتمضي الشركة قدماً في خططها التوسعية في السوق المصرية.

ولفت إلى أنه تم إضافة مسار جوي مباشر آخر إلى مطار سفنكس الدولي بخمس رحلات أسبوعية من مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ونوه بأن الخطين المباشرين من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة يوفر المزيد من الخيارات المناسبة للمسافرين بين البلدين، وذلك في إطار خطة التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”.

وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

واحتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، بإطلاق رحلات مباشرة بين الرياض وجدة إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة كأول ناقل جوي سعودي يدشن هذا المسار بين المملكة وجمهورية مصر.

وأقيم الاحتفال في القاهرة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة.