رئيس «طيبة الجديدة»: بيع محال تجارية في مزاد علني لتوفير الخدمات بالمدينة

أكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة – المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أنه تم عقد جلسة مزاد علني بمقر الجهاز، لبيع محال تجارية بمساحات تتراوح ( من ١٤ م² : ٣٢ م²) بمناطق مختلفة بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأوضح عبدالرشيد، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 8 محال تجارية بأنشطة متنوعة بين كافيتريا ومطعم وسوبر ماركت ودواجن، وأنشطة أخرى، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بالمدينة، وأن المزاد يُؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية بالمدينة نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.

وفي ذات السياق، أكد المهندس رضوان عبد الرشيد، أنه تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة ومواجهة الأمطار المتوقعة خلال موسم الشتاء، لافتاً إلى أنه يتم بصفة مستمرة التأكيد على جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه وطلمبات الرفع النقالي ومراجعة موقف المحطات، والتأكيد على توافر الوقود اللازم للمولدات الاحتياطية وجاهزية جميع مصادر التغذية الكهربائية ومراجعة تطهير بالوعات صرف الأمطار، وجاهزية الكوادر البشرية للعمل وقدرتها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار المتوقعة.