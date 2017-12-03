رئيس طنطا: أسامة عرابى سيبدأ العمل مع الفريق الثلاثاء

وكالات:أكد المحاسب فايز عريبى رئيس نادى طنطا أن الكابتن أسامة عرابى تولى منصب المدير الفنى لفريق كرة القدم بالنادى خلفا للكابتن خالد عيد الذى تقدم باستقالته. وصرح رئيس النادى أن الجهاز الفنى الجديد له كل الصلاحيات وسنوفر كافة الامكانيات لدعم الفريق ليعود إلى طريق الانتصارات ويتقدم فى جدو

وكالات:

أكد المحاسب فايز عريبى رئيس نادى طنطا أن الكابتن أسامة عرابى تولى منصب المدير الفنى لفريق كرة القدم بالنادى خلفا للكابتن خالد عيد الذى تقدم باستقالته.





وصرح رئيس النادى أن الجهاز الفنى الجديد له كل الصلاحيات وسنوفر كافة الامكانيات لدعم الفريق ليعود إلى طريق الانتصارات ويتقدم فى جدول الدورى، وأشار الى أن الجهاز الفنى الجديد سيقود تدريبات الفريق الثلاثاء على ملعب طنطا.

وأعلن أن فترة توقف الدورى فرصة للجهاز الفنى الجديد لعلاج السلبيات والاخطاء التى ظهرت خلال المباريات مما أدى الى انخـفض النتائج والخروج من كاس مصر فى دور32.