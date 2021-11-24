رئيس صندوق مصر السيادي: ننحاز لمشاركة القطاع الخاص ومستهدفات التنمية

افتتح علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونظيره البحريني أحمد بن هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية الثلاثاء منتدى الأعمال المصري البحريني، بمشاركة سفير مملكة البحرين في مصر، هشام بن محمد الجودر، والوزير المفوض محمد ضياء مدير شئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بوزارة الخارجية، ويحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق كيان ينحاز تماماً لمشاركة القطاع الخاص ومستهدفات التنمية المستدامة لمصر من خلال العمل على استدامة الربحية والموارد الاقتصادية، من خلال بناء محافظ استثمارية تعتمد على مقومات الاستدامة المالية كجزء أصيل في بناء المحافظ، وهي الكفاءة والإدارة وتعظيم الربحية، بجانب القطاعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر كالطاقة المتجددة ونمو الاقتصاد المصري.

وشارك في المنتدي وفد مكون من 22 رجل أعمال ورؤساء كبرى الشركات البحرينية، في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء، والصناعة والتجارة، والبنوك و المنسوجات والأثاث، والمستلزمات الطبية والكيماويات والرخام وغيرها.

وتضمن المنتدى جلسات استماع حول الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدن العمرانية الجديدة ومشروعات صندوق مصر السيادي وتم التباحث حول الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار البحريني في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

هذا وأعدت جمعية رجال الأعمال المصريين أجندة بأهم الاجتماعات والزيارات للوفد البحريني حيث تم عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي المصري المهندس طارق عامر حيث بحث الوفد سبل التعاون المشترك في مختلف المناحي الاقتصادية وعلي رأسها التعاون في القطاعات المالية والمصرفية حيث اقترح الوفد البحريني دراسة إنشاء بنك مصرى بحريني وتأسيس أفرع للبنوك المصرية في البحرين.

كما التقى الوفد برئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، وتم عقد لقاء مع محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلال زيارة لمقر الهيئة للتعريف علي الخريطة الاستثمارية ومركز خدمات المستثمرين، بهدف الترويج لفرص الاستثمار المختلفة.

ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء، زيارة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتقي الوفد البحريني، بمحمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتم زيارة المنطقة الصناعية الصينية ومركز خدمات المستثمرين.

كما يلتقي الوفد اليوم بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فيما من المقرر تنظيم زيارة الي العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال المنتدي المصري البحريني أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على عمق العلاقات وتميزها على مستوى رجال الأعمال بالبلدين، التي تعود إلى عام 2004، من خلال مبادرة من رؤساء الجمعيتين، في ذلك الوقت لإنشاء أول مجلس مشترك وشهدت علاقات التعاون والتجارة والاستثمار نشاطا ملحوظا خلال السنوات الأولى من تأسيس المجلس المشترك.

وأشار عيسي، الي جهود السفير ياسر شعبان سفير مصر في مملكة البحرين لعودة استئناف الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز أواصر التواصل والتعاون من خلال زيارات عمل واجتماعات قطاعية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التشييد والتطوير بجانب القطاع المالي والمصرفي، موضحاً أن نتيجة لتلك الجهود جاءت زيارة وفد الشركات البحرينية لنحو 22 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة منها الصناعة والتجارة والبنوك والاستثمار العقاري.

وأكد أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن مجتمع الأعمال في البلدين قطع شوطا كبيرا خلال العامين الماضيين في تنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق رغبة القيادة السياسية في زيادة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات من خلال الاجتماعات المشتركة بين الجمعيتين للترويج للفرص الاستثمارية والتجارية بجانب العديد من اللقاءات الافتراضية بشكل قطاعي والتي حددت الاحتياجات الفعلية في القطاعات ذات الأولوية ووضعت أجندة بفرص الاستثمار المشترك.

ودعا بن هندي، جمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة مملكة البحرين واستمرار الجهود في الترويج للفرص المتاحة للجانبين بجانب استغلال الإمكانيات والحوافز والتيسيرات التي تتمتع بها المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها الامتيازات الضريبية وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح وتأسيس الشركات حيث تمكن الأجانب من تملك الشركات بنسبة 100٪ فضلا عن اتفاقيات تجارية مع 22دولة.

وقال الوزير المفوض محمد ضياء مدير شئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بوزارة الخارجية، ان إقامة هذا المنتدى يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة وتطلعات مجتمع الأعمال إلى فتح مجالات هامة للاستثمار ودعم وتعزيز العلاقات على كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، حيث نؤكد في هذا الصدد دعم مصر لأشقائها في الدول العربية ودول الخليج العربي بشكل خاص، وأننا على موقفنا الثابت بأن أمن واستقرار الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما أشار ضياء، إلى تطور العلاقات الثنائية وتميزها على مختلف الأصعدة سواء على مستوى التواصل بين القيادة السياسية والحكومة والقطاع الخاص في البلدين، هو ما توج بزيارة العاهل البحريني إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي سبتمبر الماضي بجانب انعقاد اللجنة المشتركة الحادية عشر خلال النصف الثاني من يناير المقبل.

ولفت إلى دور المسئولين من الجانبين في تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة لمصر والتسهيلات وهو ما انعكس على حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى نحو 500 مليون دولار .

وقال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المخطط الاستراتيجي للمنطقة يقوم على إنشاء مركز اقتصادي عالمي وواجهة جاذبة للاستثمار لترجمة رؤية الدولة في توفير فرص عمل جيدة للشركات المصرية والأجنبية من خلال تهيئة مناخ الاستثمار.

وأوضح زكي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 6 موانئ ويوجد بها 14 مطورا صناعيا و100ألف فرصة عمل مباشرة و250 منشأة غالبيتها في صناعات منتجة وقطاعات خدمية.

وأشار إلى أن الدراسة الخاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية اعتمدت على ربطها بالموانئ ومحافظات القاهرة والدلتا والعاصمة الإدارية الجديدة بمدن ومحافظات القناة من خلال شبكة الطرق والانفاق وإحداث تكامل للمشروعات لضمان نجاح المنطقة الاقتصادية في أداء دورها في جذب الاستثمارات والوصول الى الأسواق الأفريقية والدولية لزيادة الصادرات حيث تتمتع المنطقة بقدرتها للوصول إلى أفريقيا كبوابة للتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى ما تتمتع به من اتفاقيات تجارية تغطي نحو 200 مليار مستهلك بخلاف السوق المحلي 100مليون فرد.

وأضاف أن تجمع المنطقة الاقتصادية بين مزايا التصدير والاستثمار في السوق المحلية من خلال مجموعة من الحوافز مقارنة بالمناطق الحرة منها حوافز ضريبية واجرائية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية ومحطات الكهرباء والغاز والمرافق بجانب مناطق صناعية متكاملة الخدمات ومجموعة من ١٥ قطاعا خدميا وانتاجيا تمثل القطاعات ذات الأولوية والأكثر أهمية لمصر واحتياجات العالم مثل تموين السفن ومراكز البيانات وصناعات فى الغزل والنسيج وغيرها من مشروعات متنوعة.

وخلال الجلسات الخاصة لبحث فرص الاستثمار في قطاع التشييد والاستثمار العقاري والقطاعات الاقتصادية لصندوق مصر السيادي، قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن مصر شهدت نهضة عمرانية وحضارية أدت إلى مضاعفة المساحة العمرانية إلى 17% لاستيعاب الزيادة السكانية، بالإضافة إلى إنجازات الدولة في إنشاء المدن الجديدة، التي غيرت من مناخ الاستثمار في مصر في مجالات التنمية العمرانية، من حيث الفرص المتنوعة وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي في غضون شهر لعمل مشروعات عقارية في كافة المجالات، فضلاً عن الفرص الواعدة التي يمتلكها صندوق مصر السيادي في الاستثمار العقاري بجانب صناديق فرعية في قطاعات اقتصاديه وخدمية هامة.