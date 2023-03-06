رئيس صندوق مصر السيادي: دول الخليج ستضخ 4 مليارات دولار استثمارات

توقع الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، استثمارات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار ضمن مشروعات الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن الجولة التمويلية التي قامت بها الحكومة الشهر الماضي لعدد من الدول الخليجية استهدفت إلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموا جيدا رغم التحديات، وكذا الوقوف على خطة ادماج القطاع الخاص في التنمية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحسب قناة CNBC عربية.

وفي لقاء مع قناة CNBC عربية ، قال سليمان، إن هناك رغبة من مستثمرين قطريين للعودة للسوق المصرية سيما في قطاعات اللوجستيات وتداول الحاويات والأسمدة والقطاعات التصديرية.

وبسؤاله عن الاستثمارات الحالية ضمن المنصة المشتركة بين مصر والإمارات والتي تستهدف 20 مليار دولار خلال 10 سنوات وتم إطلاقها في العام 2019، قال إنها تبلغ حاليا 5 مليارات دولار، متوقعا أن تشهد طفرة الفترة القادمة لا سيما في ملف التكامل الصناعي.

وحول صندوق ما قبل الطروحات، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق لديه 3 مراحل، وحاليا يوجد 11 شركة سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين أو طرح عام أو كليهما، مضيفا أن ما بين 2 إلى 3 شركات سيتم طرحهم خلال الشهر القادم.

وأشار سليمان، إلى أنه سيتم ال\إعلان خلال أيام عن ترسية استثمارات في 7 فنادق.

وبسؤاله عن خطط إطلاق عدد من الصناديق الفرعية، قال: “قريباً سنطلق صندوق فرعي متخصص للاستدامة والاستثمارات الخضراء، كما وجاري العمل على تحويل 23 مذكرة تفاهم في المجال لاتفاقيات إطارية”.