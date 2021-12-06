رئيس صندوق مصر السيادي: المحفظة الاستثمارية للعام المقبل تصل إلى 23 مليار جنيه

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يعتزم مضاعفة محفظته الاستثمارية خلال العام الجديد 2022 لتصل إلى 22:23 مليار جنيه.

ولفت سليمان، خلال الحوار الذي أجرته “المال” في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بدورته السابعة، الذي ينعقد لليوم الثاني على التوالي، إلى أن محفظة الصندوق الاستثمارية بقطاع التعليم فقط تُقدر بقيمة 500 مليون جنيه فقط.

ولفت إلى أن قطاعات الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية واللوجيستيات والسياحة، هي أبرز القطاعات المستهدفة من جانب الصندوق للاستثمار خلال العام المقبل 2022.

وأوضح أن الصندوق يدرس عقود تصل إلى 4 اتفاقيات جديدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن عددًا من الجهات الخارجية قد أبدت مؤخرًا، رغبتها للدخول للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.