رئيس «صندوق مصر السيادي»: أولوياتنا برنامج تحويل الودائع إلى استثمارات بين الصناديق السيادية عربيا

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن أولويات الدولة المصرية هو برنامج تحويل الودائع الى استثمارات، بين الصناديق السيادية في الدول العربية، وفي نفس الوقت، التركيز على قطاعات نرى أن بها فرصا استثمارية واعدة في السوق المصرية، حيث نهدف إلى خلق شراكات في هذه القطاعات، مثل قطاع التعليم، بالنظر إلى القاعدة الطلابية الكبيرة في مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال مشاركته باللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي حيث يقوم بزيارة الإمارات وسليمان كان بين الوفد المرافق له.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن هناك استثمارات مع شركة “أبوظبي القابضة”، وعدد من الشركات الاماراتية المتواجدة في الاجتماع، وهناك تعاونا في مجال اللوجستيات، والقطاع الغذائي والزراعي الذي يعد قطاعا ذا اهمية لمصر، وندعم الاستثمارات فيه ، إلى جانب قطاع الصناعات الثقيلة وقطاعات أخرى.

وأضاف أن الصندوق يقوم بدور في تطوير القاهرة الخديوية كأحد مقومات جذب السياحة، معربا عن الفخر ان الصندوق يقوم بتطوير مجمع التحرير ضمن خطة التطوير.

وقال إن الصندوق تعامل مع العديد من المستثمرين الإماراتيين سابقا، ولكن وجوده اليوم يهدف إلى التعريف بدور الصندوق، والذي ينحاز للقطاع الخاص، ويركز عليه، فهو يستهدف تحفيز دخول رؤوس الأموال من خلال التعريف بالفرص الواعدة، وسبل الاستفادة بها، وتذليل التحديات.