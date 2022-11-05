رئيس صندوق الاستثمار الملائكي الأمريكي: 9 من كل 10 شركات ناشئة لا تحقق نجاحًا

قال دايفيد روز، رئيس صندوق الاستثمار الملائكي الأمريكي ، أن 9 من كل 10 شركات ناشئة لا تحقق نجاحًا، مشددًا على ضرورة اتساع محافظ صناديق الاستثمار والمستثمرين الملائكة، لتشمل من 6 إلى 8 شركات.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية من النسخة الثامنة لقمة تكني 2022 المقامة بالإسكندرية في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الحالي.

وأوضح روز أن ان أبرز القطاعات الناشئة الجاذبة للاستثمارات هي قطاع التكنولوجيا ، لافتا إلى أن التقنيات الحديثة تتضاعف تطبيقاتها في الفترة الحالية، مقارنة بالعامين الماضيين وتزداد إمكانياتها كل 18 شهرًا.

وتستقطب القمة هذه العام أكثر من 21 ألف مشارك وأكثر من 800 شركة ناشئة و180 مستثمرًا و300 متحدث من 70 دولة حول العالم، فضلًا عن إتاحة فعاليات المؤتمر عبر الإنترنت.

وتشمل القمة العديد من ورش العمل تتراوح من مستوى المبتدئين إلى المستويات المتوسطة، ومن أبرزها ورش عمل حول تحسين المنتج لتهيئته للنمو، والنهج الشامل لإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا البلوك تشين في عصر التكنولوجيا المالية، وأساسيات سلسلة التوريد، وخارطة الطريق لنجاح الشركات الناشئة، وغيرها من ورش العمل.

ويشارك في القمة عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار، وعددٌ من الجهات الحكومية والخاصة والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال.