رئيس «صرف صحي الإسكندرية» يتابع استعدادات الشركة ميدانيا لنوة رأس السنة

تم نشر السيارات والمعدات منذ يوم الإثنين استعداد للأمطار

تفقد اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية تمركزات سيارات ومعدات الشركة علي طريق الكورنيش وكوبري كليوباترا وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبري فورد ومنطقة جليم وأمام كلية الفنون الجميلة وشارع الإقبال وفيكتوريا جمال عبد الناصر ومحور المحمودية ومنطقتي المعمورة الشاطئ والمعمورة البلد وتفقد سير العمل بمحطات 3 المنتزه و6 المنتزه و1 المنتزه وكوبري المندرة

كما اطمأن رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية علي سير العمل وحالة العمال وجاهزية السيارات والمعدات المتواجدة وخطوط طوارئ الكورنيش الخاصة بمياه الأمطار.

وصرح نافع أنه طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد منتظر سقوط أمطار غزيرة علي محافظة الإسكندرية اليوم وقد تم نشر السيارات والمعدات منذ يوم الإثنين استعداد للأمطار.

وأكد رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية علي العاملين التعامل مع تجمعات المياه فور حدوثها وتطهير المنطقة بعد الأمطار لرفع العبء عن الشنايش، مشيرا إلى أن تمركزات السيارات والمعدات وفرق الطوارئ علي مدار 24 ساعة جزء من جهود الشركة لتحقيق راحة المواطن السكندري.

وأوضح أن هناك ما يزيد عن 86 مشروعا تم وضعها حيز التنفيذ، تم الانتهاء من 40 مشروعا ويجري العمل علي الانتهاء من 10 مشروعات حالياً، وسيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين القادمين، من أهم تلك المشروعات مشروع محطة كوبري كليوباترا ومشروع خدمة شارع أمام مستشفي ونجت للأطفال ومشروع محطة كوبري منشا لمنع تجمعات مياه الأمطار في تلك المناطق ولخدمة المناطق المجاورة.

ويتم العمل علي تلك المشروعات علي مدار 24 ساعة مع الحفاظ علي السيولة المرورية، مؤكدا أن تلك الجهود لها بالغ الأثر علي المواطن السكندري وأن شركة صرف صحي الإسكندرية لن تدخر وسعاً من أجل ألا يضار أي مواطن بالمحافظة.

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) اليوم الخميس 30 ديسمبر بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، ومنح العاملين المعينين ضمن 5% ” ذوي الاحتياجات الخاصة ” والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طبقاً لتقرير الأرصاد الجوية بتوقعات سقوط أمطار.