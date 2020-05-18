رئيس صحة البرلمان يعتذر عن مشاركته في إفطار جماعي مع بعض النواب «المشهد غلط وحدث قدريا»

أضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري :الموضوع جه قدري وتأخرنا في مجلس النواب وقام الدكتور محمد سليم بدعوتنا في بيته للإفطار وكنا 6 نواب

قدم الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اعتذارا على حضوره إفطارا جماعيا أمس بوسط البلد مع عدد من أعضاء المجلس، موضحا أن الأمر حدث بشكل قدري ولم يكن مخططا لخرق القانون وكسر تعلميات مواجهة فيروس كورونا .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري: “الموضوع جه قدري وتأخرنا في مجلس النواب وقام الدكتور محمد سليم بدعوتنا في بيته للإفطار وكنا 6 نواب ومع بعض العاملين العدد وصل لـ25 شخصا في مكان يتسع لـ200 شخص وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية”.

وكان رئيس مجلس النواب على عبد العال وبخ النواب الذين شاركوا في هذا الإفطار موضحا أنهم قدوة للشعب بعد أن قامت الشرطة بمداهمة مكان الإفطار.

وأكد العماري، أنه تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في الإفطار مع الحرص الشديد على الاتزام بالقواعد موضحا أن الأمر كان غير مخطط له في منزل النائب بوسط البلد لقربه من المجلس .

وتابع : الجلسة انتهت في الخامسة والنص والراجل كان جابلنا وجبات جاهزة ، والمشهد غلط ولسنا مدبرين لهذا الأمر بسبب ضيق الوقت .