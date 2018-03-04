رئيس شعبة مواد البناء يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت

أحمد صبرى: أرجع أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الأسمنت إلى تعطيش السوق من المصانع التى عملت على تخفيض حجم المعروض استغلالا لظروف البلاد فى محاربة الإرهاب بسيناء على حساب المواطن.وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة ten أن إنتاج مصانع

أحمد صبرى:

أرجع أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الأسمنت إلى تعطيش السوق من المصانع التى عملت على تخفيض حجم المعروض استغلالا لظروف البلاد فى محاربة الإرهاب بسيناء على حساب المواطن.





وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة ten أن إنتاج مصانع سيناء يصل الى 30الف طن يوميا منها 20الف طن من مصنع العريش التابع للقوات المسلحة مطالبا بدخول عربات التحميل لسيناء وتصريف الانتاج بمساعدة الجيش لخفض الأسعار.

وأكد أنه للمرة الأولى يرتفع السعر إلى 1040 جنيها للطن تسليم ارض المصنع بخلاف سعر المواصلات رغم بعد أن كانت أسعاره تقارب820 جنيها للطن فقط.