رئيس شعبة منتجي الأسمنت: تراجع الإنتاج 5% خلال 2021

قال مدحت اسطفانوس، رئيس مجلس إدارة شعبة منتجي الأسمنت، إن العام الراهن يشهد تجمعا كبيرا من رجال الأعمال والمطورين بكل من مجلسى النواب والشيوخ.

وأضاف اسطفانوس في تصريح خاص لـ”المال” أن حجم مبيعات الأسمنت وصل إلى حوالى 48 مليون طن خلال العام الماضي بتراجع 5% مقارنة بالعام الراهن الذي سبقه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الأسباب المرتبطة بالظروف الاقتصادية للأشخاص والشركات أثرت على نسبه التراجع.

وأوضح أن السوق يشهد حركة تباين بأسعار المصانع المنتجة للأسمنت ما بين 750 إلى 850 جنيها، لافتا إلى أن أسعار الأسمنت في السوق تتاروح ما بين 750 850 جنيها حسب أسعار الشركة المصنعة.

وأشار إلى أن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج أو المواد الخام المرتبطة بصناعة الأسمنت.

تعرف على إجمالى تكلفة الأسمنت بالعقارات خلال 2021

وأكد أن ادعاء المطورين والمستثمرين العقاريين بأن ارتفاع سعر الأسمنت يؤثر سلبا على السوق العقاري من خلال زيادة أسعار الوحدات غير صحيح؛ لأن تكلفة الأسمنت تبلغ نسبتها أقل من 3% من مدخلات وتكلفة الوحدة العقارية.

وأوضح أن الأسمنت يعتبر أقل العوامل المؤثرة في الأسعار الإجمالية بإنشاء الوحدات العقارية؛ رغم ارتفاع جميع مدخلات الإنشاء.

الأسمنت بريء من ظاهرة انهيار العقارات

وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة منتجي الأسمنت أن قطاع الأسمنت ليس سبب انهيار العقارات وأن المصانع لا تتلاعب بالخام.

وأشار إلى أن إنشاء البنية التحتية للعقارات قد يكون غير مدروس أو خلال الإنشاءات لم تطبق وفقا للدراسة ويحتمل على الحكومة متابعة السلامة الإنشائية للعقارات للحفاظ على حياة المواطنين.