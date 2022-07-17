رئيس شعبة مخابز القاهرة: سعر العيش السياحي لم يشهد زيادات

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة إن الدولة تعوض أصحاب المخابز بفرق تكلفة السولار بالنسبة للعيش البلدي المدعم والذي يتم إنتاجه لصالح منظومة الخبز المدعم .

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت الأربعاء الماضي تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، كالآتى: 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وأضاف حماد خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد أنه بالنسبة للخبز الحر كان هناك قرار من مجلس الوزراء بتحديد أسعار الخبز السياحي البلدي أو الفينو، وهذا القرار كان لمدة 3 أشهر وانتهى العمل به .

وأكد حماد أن المخابز السياحية مازالت تتعامل بالأسعار المعلنة بهذا القرار، وهذا لعدم فرض أسعار أخرى من قبل الحكومة .

وأشار حماد إلى أنه سيتم عقد اجتماع لشعبة مخابز القاهرة الأسبوع المقبل بهذا الشأن، وحث أصحاب المخابز بعدم زيادة أسعار بيع الخبز السياحي والفينو على المواطنين.

كانت الحكومة قررت في نهاية مارس الماضي تحديد سعر الرغيف زنة 45 جراما 50 قرشا، والرغيف زنة 65 جراما 75 قرشا، والرغيف زنة 90 جراما جنيه.

وتحديد سعر الرغيف الفينو زنة 40 جراما 50 قرشا، والرغيف زنة 60 جراما 75 قرشا، والرغيف زنة 80 جراما جنيه.