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رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالإسكندرية: الظروف الحالية غير مواتية لتحسن أداء السوق

تتزامن تلك الأوضاع فى ظل استمرار بعض التداعيات الاقتصادية والتجارية التي خلفتها جائحة كورونا
معتز محمود 2:53 م, الأثنين, 31 مايو 21 2:53 م, الأثنين, 31 مايو 21

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تشهد شريحة عريضة من محلات قطع غيار السيارات بالإسكندرية تباينًا فى ممارسة النشاط، تبعا لنوع المكونات المباعة ومدى حاجاتها التشغيلية وأهميتها، ومدى إمكانية الاستغناء عنها، وتتزامن تلك الأوضاع فى ظل استمرار بعض التداعيات الاقتصادية والتجارية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وأوضح بعض التجار أن قرار إغلاق الورش من الساعة السادسة مساء ينعكس على حركة البيع.

وأكد صلاح الدين الحناوي، رئيس شعبة تجار قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن الركود والكساد يسود حركة التجارة بشكل عام، ويكون الاتجاه لبعض القطاعات.

وأضاف الحناوى لـ”المال”، أن هذه العوامل تجعل الظروف غير مواتية لتحسين سوق قطع غيار السيارات وتتحسن بالتالى أداء عمليات الشراء، لافتاً إلى أن هناك أولويات للمواطن.

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وأشار رئيس شعبة تجار قطع الغيار للسيارات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أن هناك مشكلة عويصة تواجه العاملين فى القطاع وهى قرار إغلاق الورش من الساعة السادسة مساء.

ولفت الحناوى إلى أن هناك محالًا لقطع غيار السيارات تتعامل مع الورش، وأن المستهلك صاحب السيارة لا يعلم بالتحديد القطعة التى يحتاج تغييرها ويرشده صاحب الورشة ماذا يجب أن يفعل .

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وتسائل الحناوى عن ماذا يمكن أن يفعله محل قطع غيار السيارات فى الفترة من السادسة مساء حتى موعد الغلق، فى ظل أغلاق الورش.

ولفت رئيس شعبة تجار قطع الغيار للسيارات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أن زيادة الرسوم على البطاقات الاستيرادية أخرج قطاعات من الاستيراد وانعكس، فضلا عن ارتفاع تكاليف أخرى .

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بقلم معتز محمود

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