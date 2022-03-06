رئيس شعبة المواد الغذائية : نسعى لعرض منتجات معارض رمضان بسعر اليوم دون أي زيادة بعد ذلك (فيديو)

أوضح أنه لا يعلم من المتحكم في زيادة سعر طن الدقيق الحر في السوق المحلية خلال الفترة الحالية

قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة إنه تم التعاقد مع الشركات التي ستعرض منتجاتها في معارض رمضان لتوريد السلع بسعر اليوم وليس سعر وقت إقامتها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدي البلد”.

وأوضح أنه لا يعلم من المتحكم في زيادة سعر طن الدقيق الحر في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، قائلا: “أنا بصراحة معرفش مين المتحكم في الحنفية”.

وأضاف الدجوي أن رغيف العيش ينتج من الدقيق و السمنة والزيت ولما السعر يزيد في كل ده بيأثر على المواطن .

وأكد الدجوي أن أسعار السلع التموينية لم تشهد أي زيادات أو تحريك في الأسعار و هي تحدث إلي حد ما توازن في السوق .

وأوضح أن هناك احتكارا لبعض السلع في السوق المحلي ونتواصل مع وزارة التموين لضبط الأسواق .

وتابع الدجوي أنه يتم عمل لقاءات مع مسؤولي وزارة التموين لوضع ضوابط وإجراءات ضبط الأسواق.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع الشركات التي ستعرض منتجاتها في الشوادر، و معارض رمضان لتوريد السلع بسعر اليوم وليس سعر وقت إقامة المعرض.

و أوضح الدجوي أنه تم الاتفاق مع هذه الشركات لتوريد السكر والأرز والمكرونة ويجري الاتفاق على السمن و الزيت .

وأكد أن هذا الاتفاق من شأنه عمل توازن في الأسعار داخل الأسواق وسيتم تعميم الأمر خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية.