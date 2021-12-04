رئيس شعبة المواد البترولية السابق: رفع أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم كان طفيفاً جداً مقارنة بالتكلفة الحقيقية

أوضح أن فئة الاستهلاك المنزلي ستكون أقل تأثراً بجشع المستغلين وستكون تأثيرات طفيفة من قبل بعض تجار التوزيع.

علق المهندس حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بإتحاد الغرف التجارية سابقاً على قرار رفع أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم قائلاً : رفع الأسعار اليوم كان طفيفاً جداً مقارنة بالتكلفة الحقيقية

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وكشف أن الزيادة التي تم إقراراها اليوم تعتبر زهيدة جداً بالنسبة للمستهلكين ولاتمثل عبئا على الشارع المصري لكنه حذر ممن أسماهم المستغلين لأية قرارات لرفع الأسعار من الوسطاء.

وطالب الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق لاسيما ما يخص الأسطوانات التجارية التي تباع للمطاعم والمقاهي.



وأوضح أن فئة الاستهلاك المنزلي ستكون أقل تأثراً بجشع المستغلين وستكون تأثيرات طفيفة من قبل بعض تجار التوزيع.



وقال إن الارتفاعات قليلة ولاتقارن بما نشهده عالمياً والحكومة تجامل الشارع بشكل أكبر من اللازم خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً وارتفاع تكاليف الشحن”.



وقاطعته الحديدي قائلة :” الحكومة لاتجامل لكنها تراعي أوضاع الناس ولا تحمل زيادة الأسعار كاملة على كاهل المواطنين”.

وأجاب : “فعلاً الحكومة منحازة للشارع ولاترغب في تحمله أعباء وتكاليف باهظة جراء حركة الأسعار العالمية وماينطبق على إسطوانات الغاز شهدناه أيضاً في سلعة السولار حيث تحركت كل الأسعار الخاصة بفئات البنزين ولم يشهد السولار زيادات كبيرة لتاثيره المباشر على المواصلات وغيرها”.



ورفعت الحكومة سعر إسطوانة الغاز، بداية من اليوم السبت، فى السوق المحلية، لكلٍّ من الأسطوانات المنزلية والتجارية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حجم الدعم الموجَّه البوتاجاز، وارتفاع أسعار الاستيراد العالمية. وتستورد مصر نحو 50% من إجمالى استهلاكها من غاز البوتاجاز من الخارج، فى الوقت الذى اشتعل فيه سعر الطن المستورد مؤخرًا إلى 800 دولاروتضمّن قرار اليوم زيادة سعر اسطوانة الغاز بنسبة تقارب 7.7% ، بقيمة زيادة 5 جنيهات فى الاسطوانة المنزلية، و10 جنيهات للاسطوانة التجارية



ويعتبر البوتاجاز من أكثر المشتقات البترولية التى دعّمتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، ولا تزال تدعمها بشكل كبير حتى الآن رغم زيادات اليوم..