رئيس شعبة الملابس الجاهزة: الحرب الروسية الأوكرانية زادت الضغوط على القطاع مع مخاوف من استمرار تداعياتها

قال أشرف جويا، رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن القطاع يعانى فى السنوات الاخيرة من عدة أزمات متلاحقة، أبرزها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد مرورًا بتأثيرات الحرب الجارية الآن بين روسيا وأوكرانيا، والتي زادت الضغوط التى يتعرض لها القطاع.

وأضاف “جويا” خلال اللقاء الموسع الذى عقدته شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وبحضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب على القيمة المضافة بالإسكندرية أن الحرب الروسيه والأوكرانية أدت الى ظهور مشاكل اقتصادية ضخمة في العالم أجمع، وليس في مصر وحدها، وانعكس ذلك على أسعار الوقود وغيرها من المنتجات التى ارتفعت أسعارها حول العالم.

بعض الممارسات الفردية قد تؤدى إلى مشكلات تزيد معاناة العاملين بالقطاع

وأكد جويا أن الجميع من جهات معنية ومسؤلة فى الدولة والتجار والمصنعين في سفينة واحدة، ويجب أن يتعاونوا معاً لتخفيف تلك الآثار والتداعيات والحفاظ على هذه السفينة من عدم الاستقرار، لافتاً إلى أن هناك تفهما لقطاع كبير من التجار لأهمية الضرائب، وأنه لا يوجد خلاف بين التجار و قطاع عريض من المتعاملين حول المبدأ، إلا أن بعض الممارسات الفردية من بعض الموظفين قد تؤدى إلى مشكلات تزيد معاناة العاملين فى القطاع.

وأشار إلى أن الدولة متمثلة في بعض الجهات مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومكتب العمل و العديد من الجهات الأخرى تمارس عملها، إلا أنه يجب ألا تقوم أي جهة من هؤلاء بالضغط على جهة أخرى من القطاع الخاص، حتى يستطيع أن تمر تلك المرحلة الحرجة.



وأعتبر رئيس مجلس إداره شعبه الملابس الجاهزه فى الغرفه التجاريه بالاسكندرية ، أن الأقتصاد الوطنى لن يزدهر إلا بنمو القطاع الخاص ، لافتاً إلى أن ميزانية الدولة تعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير فى تحصيل وتوريد الرسوم وغيرها من الإيرادات سواء على الضرائب على القيمه المضافه او الضرائب العامه و ضريبه الدخل .

وأشار جويا إلى أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها التاجر حالياً وكلها أجراءت تأخذ منه وقت وجهد بدايه من تعديل السجل التجاري وأحتياجاته لعقد موثق ومرورا بقوانين التجارة الداخلية وجهاز حمايه المستهلك والتأمينات الاجتماعيه والغرامات التي تم فرضها وغيرها من الضغوط المالية .

وشارك فى اللقاء من مصلحة الضرائب على القيمة المضافة كلاً من ، أشرف قدرى رئيس منطقة شرق بمصلحة الضرائب، و مجدى خميس رئيس منطقة الجمرك، و عبدالحميد القيصوني رئيس منطقه وسط، و محمد احمد رئيس منطقه غرب، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه القطاع التجاري في الوقت الحالي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة .