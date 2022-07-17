رئيس شعبة المخابز: 40 مليم زيادة بتكلفة الخبز المدعم تتحملها الدولة و6 قروش في «السياحي»

كشف عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بإتحاد عام الغرف التجارية إن 40 مليم زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز بعد تحريك السولار تتحملها الدولة وارتفاع لايتجاوز 5 أو 6 قروش فقط بالنسبة للخبز السياحي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

زيادة طفيفة في أسعار الخبز المدعم لا يتحملها المواطن

وقال إنه “بعد قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار البنزين والسولار جرى اتصال هاتفي بين الشعبة ووزير التموين على المصيلحي لتبيان وحساب التكلفة الجديدة مع تحريك الأسعار لكل رغيف”.

وأضاف: “بعد احتسابها أصبحت الزيادة المقررة 40 مليم على كل رغيف بالنسبة لزيادة السولار بما يقدر ستة جنيهات لكل جوال من الدقيق وذلك بالنسبة لنوع الخبز ” الماو ” مقارنة بالمجر المنتشر في المحافظات الساحلية والذي يعتمد في مكونه على نسبة دقيق أكبر بما يناسب أذواق المواطن الساحلي”.

وتابع: “إجمالي عدد المخابز بوجه عام على مستوى الجمهورية التي تعمل بالسولار تبلغ نسبتها 50% في مقابل 50% بدأت الاعتماد على الغاز”.

وقاطعته الحديدي قائلة : “التموين بتقول النسبة أقل، ليرد : ا”لنسبة المذكورة تخص محافظة بعينها وليس بوجه عام والإسكندرية من محافظات الدرجة الأولى التي دخلت إليها كافة الخدمات الخاصة بالغاز الطبيعي في وقت مبكر مقارنة بسوهاج وأسيوط وقنا والفيوم وشمال وجنوب سيناء”.

ارتفاع طفيف بالخبز السياحي

وأكد أن الخطة الخاصة بالدولة في إطار مشروعها القومي لايصال الغاز الطبيعي لكافة المحافظات واستبدال السولار بالغاز الطبيعي يهم إلى حد كبير في تقليص نفقات كثيرة على الدولة بسبب السولار وهو منتج مستورد”.



وكشف أن تحريك أسعار السولار وتأثيره على تكلفة الإنتاج بالنسبة للمخابز التي تعمل به بدأت اليوم فعلياً في تطبيق التكلفة الجديدة البالغة 6 جنيهات للشكارة ونحو 40 مليماً للرغيف والذي تحملته الدولة بينما تحملت المخابز فرق التكليفة منذ صدور القرار الأربعاء وعلى مدار ثلاثة ايام وأن تحمل الدولة بدأ بالفعل اعتباراً من الأحد.

وفيما يخص المخابز السياحية قال غراب، إنها تعمل بالسعر الحر ويستجلب السولار بالزيادة الجديدة لكن السولار لديهم غير مدعوم وبالتالي لن تكون الزيادة ملحوظة وستكون طفيفة في التكلفة لاتتجاوز 5 أو 6 قروش فقط.

وقاطعته الحديدي بالقول: “مش عاوزين بقى نلاقي الخبز السياحي مزود ربع جنيه بلا سبب؟ ليرد : “ولا ده هيحصل على الإطلاق”.

ووجه رسالة للمخابز السياحية قائلاً : “أناشدهم بالالتزام لأن الزيادة التي طرأت بسبب تحريك السولار لاتمثل رقماً بالنسبة للتكلفة والزيادة الطفيفة تمسح بزيادة تعريفة فقط في الرغيف”.

وأوضح أن مصر بها 33 ألف مخبز للخبز البلدي المدعوم تنتج الرغيف بسعر خمسة قروش.

والأربعاء تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.