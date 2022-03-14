رئيس شعبة المخابز : نرحب بأي أليات لضبط سوق الخبز السياحي

30 ألف مخبز بلدي تمويني على مستوى الجمهورية و5 آلاف للأفرنجي والسياحي

رحب عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بأي أليات لضبط سوق الخبز السياحي .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”

وأوضح أن مصر بها 30 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية تتعلق بالمخابز التموينية داخل المنظومة المتلزمة بالسعر والوزن منذ بداية المنظومة الجديدة قبل عامين وموزعين على كامل الجمهورية.

ولفت إلى أن منظومة الخبز الأخرى تشمل السياحية والأفرنجية معاً حيث تعرف هذه النوعية من المخابز بأسعار السوق الحر وفقاً لأليات السوق الحر.



وأشار إلى أن نوعية الخبز السياحي والأفرنجي يختلف في الجودة من منطقة أخرى يبلغ عددهم 5 آلاف مخبز على مستوى الجمهورية ولاتخلو محافظة منها.



ورحب بتوجه وزارة التموين واقتراحتها ورؤيتها عبر توريد دقيق بسعر معين والاتفاق على سعر تكلفة وفقاً للأسعار السائدة وهامش ربح قائلاً : “ما فيش شك اقتراح كويس ونعمل اتفاق معاهم بهذا الصدد ونتفق على وزن وسعر”.



وكشف أن الشعبة ليس لديها حتى الآن معلومات حول هذا الاقتراح ولم يتم الاجتماع معها حتى لكن في المجمل العرض مناسب لنا ونوافق عليه.