رئيس شعبة المخابر: 30 ألف مخبز جاهز لبيع الخبز بسعر جنيه لغير حاملي بطاقات التموين

كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن 30 ألف مخبز جاهز لبيع الخبز بسعر جنيه لغير حاملي بطاقات التموين .

جاء ذلك في مداخلة تليفونية برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن تطبيق منظومة الخبز للمواطنين للذين لا يحلمون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية عبر كارت الدفع المدفوع مسبقاً ستدخل التنفيذ يناير المقبل بعد الحصول على موافقات التموين والدراسات اللازمة وصولاً لمرحلة تصديق الحكومة.

وأشار إلى أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، يقدمون الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن.



وأضاف أن «كروت صرف خبز» سيتم توفيرها بمكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية”، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جرام، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغير فيه. وسوف يطرح بجنيه واحد.



أردف أنه لايوجد عدد معين لعدد الارغفة والعبرة بالكارت المدفوع مسبقاً والمواطن الان ثقافته تغيرت ولن يقوم بالشراء بأكثر من إحتياجاته مقارنة بالسابق كان البعض يقوم بشراء عشرين رغيف يتناول عشرة والعشرة الآخرين طعام للدواجن.



ولفت إلى أن قطاع المخابز محكوم برقابة من سبعة أجهزة رقابية وأنه من الصعب حدوث تسريب أو غيره.



وحول المنافسة بين المخابز قال عبد الله غراب : ” المنافسة في صالح المواطن وقد يؤدي التنافس لتخفيض سعر الخبز البلدي في الأفران الخاصة بالعيش الحر حيث يبلغ سعر الغريف كحد أدنى في تلك المخابز سعر 2 جنيهاً للرغيف بالاإضافة إلى أن رواد ومستهلكي الخبز السياحي هي شرائح أخرىى من المجتمع وكل نوع له رواده”.