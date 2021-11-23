رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية: زيادة جمارك الهواتف 10% سترفع الأسعار 15%

أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الموبايلات سترفع أسعار الهواتف المحمولة بنسبة تصل إلى 15% عن الأسعار الموجودة حاليًا، وذلك بعد تطبيق قيمة الضريبة الجمركية بنسبة 10% . وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي…

أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الموبايلات سترفع أسعار الهواتف المحمولة بنسبة تصل إلى 15% عن الأسعار الموجودة حاليًا، وذلك بعد تطبيق قيمة الضريبة الجمركية بنسبة 10% .

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي إن السوق يشهد حالة ركود خلال الفترة الحالية بنسبة 30 و35٪ ، لافتا إلى أن القرار سيطبق على البضاعة الموجودة في الجمارك .

وأضاف طلعت أن القرار الخاص بفرض 10٪ على الهواتف المحمولة سيطبق على جميع انواع الهواتف المستوردة، مشيرا إلى أن ارخص سعر تليفون محمول في السوق يبدأ من 200 جنيها وهو الهاتف المحمول العادي .

وأوضح أن طلعت أن الهواتف سمارت فون تبدأ من 700 جنيها و 800 جنيها وحتي 30 و 35 ألف جنيها حسب النوع والفئة ، مشيرا إلى أن تلك النسبة ال 10٪ لن تطبق على المصنع المصري الذي ينتج هواتف محمولة مصرية .

و أكد طلعت أن الشعبة العامة لتجار المحمول أنه تم التواصل مع المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية بشأن هذا القرار و تداعياته على القطاع .

وأوضح طلعت أن الموبايلات كانت زيرو جمارك ، و لكن كان هناك رسوم أخري يتم تحصيلها و هي 5٪ رسم تنمية ، و 5٪ ntr ، و 1٪ رسم واردات ، و 14٪ قيمة مضافة .