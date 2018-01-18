رئيس شعبة المحاجر: 80% إشغالات المعرض الدائم لمواد البناء بالإمارات

الافتتاح المبدئى نهاية يناير.. ومركز لوجيستى على 5 آلاف متر لعرض المنتجات30% حصة سوقية مستهدفة بالخليج من "صناع مصر"40 % حجم الطلب على الكتل المحجرية وتطبيق رسم صادر عليها يعوق التنميةإلغاء المحاجر الاحتياطية ورسم الصادر على الخامات والموافقات الأمنية وتعريفة الاستغلال عقبات أمام القطاعتقني



الافتتاح المبدئى نهاية يناير.. ومركز لوجيستى على 5 آلاف متر لعرض المنتجات

30% حصة سوقية مستهدفة بالخليج من “صناع مصر”

40 % حجم الطلب على الكتل المحجرية وتطبيق رسم صادر عليها يعوق التنمية

إلغاء المحاجر الاحتياطية ورسم الصادر على الخامات والموافقات الأمنية وتعريفة الاستغلال عقبات أمام القطاع

تقنين الأوضاع بشق التعبان جيد.. ولابد من تخفيض التسعير لـ 700 جنيه للمتر

حوار – أحمد اللاهونى

تستعد شعبة المحاجر باتحاد الصناعات للافتتاح المبدئى للمعرض الدائم لمواد البناء «صناع مصر»، الذى يقام فى الإمارات نهاية يناير الحالى، بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية اللازمة.

أعلنت الشعبة فى أغسطس الماضى عن إقامة معرض دائم لمواد البناء بإمارة الشارقة، بهدف التواجد المكثف بسوق الخليج، وتعظيم الحصة السوقية للمنتجات المصرية هناك، فى إطار إستراتيجية وزارة التجارة لتنمية الصادرات بواقع %10 سنويًا.

قال إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن نسبة إشغالات المعرض بين 70 و%80، ويضم 40 جناحًا بها منتجات متعددة لمواد البناء «رخام، وجرانيت، ورمل زجاجى، وغيرها».

أضاف غالى فى حوار لـ«المال»، أن أهم ما يميز المعرض المركز اللوجيستى المجاور له، الذى يسمح بعرض المنتجات لتفادى مشاكل الشحن، ومساحته 5 آلاف متر مربع، تستوعب أكثر من 500 كونتينر.

أوضح أن وزارة التجارة تستهدف حصة سوقية من المعرض تقدر بنحو %30، مقابل %6 حاليًا، لتغطية احتياجات الخليج، باعتباره سوق واعدة للمنتجات المصرية، لا سيما مع دعم تلك الدول لنمو الاقتصاد المصرى.

ذكر أن البداية جاءت من الإمارات لأنها منفتحة على دول آسيوية كبيرة، بها موانئ لدول خليجية آخرى، كما تعد من أهم المراكز التسويقية بالعالم، مشيرًا إلى أنه من المستهدف فتح أفرع أخرى للمعرض بالسعودية، وباقى دول الخليج ثم إفريقيا، خلال العام الحالى، بعد إجراء دراسة عن الأسواق من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى، والمجالس التصديرية.

وتركز إستراتيجية وزارة التجارة 2020 على 5 قطاعات سلعية فى التصدير للخارج، تضم «مواد البناء، والمنسوجات والملابس، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنتجات الغذائية».

وتعمل الإستراتيجية على فتح أسواق جديدة فى القارة الإفريقية والدول العربية، إضافة إلى المتواجدة فيها بالفعل «أمريكا وآسيا والاتحاد الأوروبى»، لأن أسواق القارة السمراء قادرة على استيعاب نسبة الزيادة فى الصادرات التى تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة.

تستهدف «التجارة» نموًا فى المتوسط %10 سنويًا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى، بحيث تحقق زيادة فى الصادرات بأسواق إفريقيا والدول العربية بنسبة %20، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.

وفيما يتعلق بأبرز العقبات التى تواجه صناع المحاجر فى مصر، والحلول المقترحة لذلك، لخصها رئيس الشعبة فى عدة نقاط، أولها رسم الصادر على الكتل والمواد المحجرية، مطالبًا بتخفيضه أو العودة للعمل بالقيمة القديمة، بعد إعداد دراسة مجتمعية مع أصحاب المحاجر.

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مؤخرًا القرار رقم 145 لعام 2017، بشأن تعديل قيمة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، يقضى بزيادته بنسبة 100 % فى بعض الخامات وتتجاوزها فى البعض الآخر، بهدف الحد من تصديرها للخارج.

وأوضح غالى أن القرار أضر الصناع كثيرًا، وأن الطلب على تلك الخامات يتخطى 40 %، وتطبيق هذا الرسم يحجم التصدير، الذى تسعى الدولة لتنميته، لما له من آثار سلبية تضعف المنافسة مع منتجات إيران وتركيا فى الخارج.

من أمثلة الخامات التى شهدت زيادة رسم صادرها، بلوكات الرخام والجرانيت، وارتفعت من 200 إلى 400 جنيه للطن، وكتل وجروش التلك ارتفعت إلى 900 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك إلى 500 جنيه للطن، وخام الكوارتيرز، ارتفع إلى 150 جنيهًا للطن، كما ارتفع الفيلسبار من 150 إلى 400 جنيه للطن، إلى جانب خامات الحجر الجيرى والرمل الزجاجى.

العقبة الثانية التى ذكرها غالى تعود إلى ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة على أصحاب المحاجر بشبه جزيرة سيناء، وطالب بحتمية تخفيضها %50 لمدة 5 أعوام، لمساعدتهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج، نظرًا لما تتميز به تلك المنطقة من أنواع فريدة يوجه معظمها للتصدير.

أما العقبة الثالثة فتتمثل فى مدة موافقات الأمن العام على استغلال المحاجر، التى لا تتعدى سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، و3 شهور للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية ، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى 4 شهور، واقترح ألا تقل المدة عن 3 أعوام.

إلغاء المحاجر الاحتياطية فى اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر هى المشكلة الرابعة وفقًا لغالى، الذى شدد على ضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر وعودة العمل بنظام المحجر الاحتياطى، لإعطاء فرصة للمصنع فى تغطية نفقات الاستكشاف، وتحقيق عائد يمكنه من الاستثمار فى القطاع مرة أخرى.

طالب رئيس الشعبة، الدولة بتقديم بعض الخدمات اللوجيستية للقطاع مع الطفرة التى شهدتها البلاد مؤخرًا بتنفيذ المشروع القومى للطرق، وذلك من خلال إنشاء مراكز لوجيسيتة قريبة من المناطق كثيفة المحاجر، لتخزين وعرض وبيع المنتجات، لتوفير تكاليف النقل واستهلاك الطرق.

بالحديث عن آخر التطورات بمنطقة شق التعبان، أثنى غالى، على اتجاه الدولة لتقنين الأوضاع بالمنطقة الصناعية، لكنه استنكر المغالاة فى التسعير التى حددتها الدولة عند 1300 جنيه، وقال إن السعر العادل يجب ألا يتخطى -600 700 جنيه كباقى المناطق الصناعية.

وطالب الدولة بتطوير «شق التعبان» باعتبارها من أشهر المناطق لصناعة الرخام وصنفت مصر فى المرتبة الخامسة عالميا، لذلك يجب السماح للصناع بتوسعات جديدة للمصانع.

وتسعى الدولة لتقنين حالات وضع اليد بشق التعبان التى تضم 1858 مصنعا وورشة، وتقدم منها 1058 مصنعا للتقنين، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من تطوير وتنمية المنطقة.

يشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعلن من خلال بيان له فى ديسمبر الماضى، عن فتح مكتبا جديدا له فى منطقة شق التعبان بالقاهرة لتوفير كافة خدماته المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، بهدف رفع إنتاجيتها والنهوض بالمستوى المعيشى لأصحابها ومساعدتهم فى تقنين أوضاعهم.

وحددت محافظة القاهرة، سعر التقنين عند 1000 جنيه للمتر و300 جنيه مرافق، إضافة إلى رسوم تميز للمكان والمناطق الواقعة على الأوتوستراد والطرق الرئيسية.

وتعتبر منطقة شق التعبان إحدى قلاع تصنيع وتصدير الرخام فى العالم، تقع شرق طريق الأتوستراد، وتبلغ مساحتها 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر، تحتوى على 1858 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذى يأتى إليها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان، ويعمل بشق التعبان ما يقرب من 45 ألف عامل، ويبلغ إجمالى الورش والمصانع غير المقننة 1320 ورشة.

كشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجيل صادرات قطاع الرخام والجرانيت 155 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2017 مقارنة بقيمة 177 مليون دولار فى نفس الفترة من يناير 2016.