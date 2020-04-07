رئيس شعبة العطارة: 50 مليون دولار فاتورة استيراد ياميش رمضان

كشف رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن فاتورة استيراد ياميش رمضان بلغت 50 مليون دولار الموسم الحالى، مشيراً إلى أنها نفس قيمة العام الماضى.

وأضاف لـ«المال» أنه رغم تراجع أسعار البيع قرابة %20 فى أغلب الأصناف، تعانى السوق ضعفا لافتاً فى الطلب بسبب مخاوف المستهلكين من انتشار فيروس كورونا ما دفعهم للتركيز على شراء السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن قرار إغلاق المحال التجارية الخامسة مساء.

كان رئيس الشعبة قد قال فى تصريحات صحفية سابقة إن قرار إغلاق المحال التجارية فى الخامسة سيؤدى لضعف حركة البيع وإفلاس الكثير من المحال التى تبيع السلع الموسمية.

وطالب بضرورة استثناء بعض المحال، على أن تعمل نفس عدد الساعات التى قررتها الحكومة، فتبدأ من 10 صباحاً حتى 9 مساءً، لتصريف ما لديها من سلع للتجار والمستهلكين.

إقبال ملحوظ على شراء «الينسون النجمة» و«السماق» لمواجهة «الفيروس»

وفى سياق أخر أكد زيادة الإقبال على بعض الأعشاب، مثل الينسون المستورد الذى يشبة النجمة، و”السماق” أملاً من المستهلكين فى أنهما يساعدان على مواجهة فيروس كورونا.

و«السماق» عبارة عن عشب يتم استيرادة من دول جنوب شرق آسيا والهند.

وأشار «العطار» إلى أن سعر كيلو الينسون المستورد يبلغ 600 جنيه، ويصل سعر المحلى إلى 80 جنيهاً، فيما يبلغ سعر السماق 30 جنيهاً للكيلو.