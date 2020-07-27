اقتصاد وأسواق

رئيس شعبة الذهب يعلن شروط تراجع الارتفاع الجنوني في أسعار المعدن النفيس

قال إنه في حالة تغير الأوضاع للأفضل واستقرار الاقتصاد العالمي أو تحسنه تبدأ حركة البيع من قبل الحكومات والمؤسسات المالية يستقر السعر أو يبدأ في الهبوط"
المال - خاص 1:55 ص, الثلاثاء, 28 يوليو 20 1:55 ص, الثلاثاء, 28 يوليو 20

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قال رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع أسعار الذهب يرجع لزيادة الطلب وقله العرض، وفي حالة تغير الأوضاع للأفضل واستقرار الاقتصاد العالمي أو تحسنه تبدأ حركة البيع من قبل الحكومات والمؤسسات المالية يستقر السعر أو يبدأ في الهبوط”.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل مستمر حاليًا يرجع إلى حدوث اضطرابات في الاقصاد العالمي.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى لجوء الحكومات والمؤسسات المالية لتغير الأرصدة من أسهم وسندات ونقد إلى المعدن النفيس.

وحول توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أنه من الصعب على الأفراد التكهن بمستقبل الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الأفراد حاليًا تتبع الحكومات والتي تعتمد على وجود اقتصاديون يحللون ويتوقعون ما سوف يحدث مستقبلًا.

وسجل السعر العالمي لأوقية الذهب اليوم نحو 1942 دولارا، وعيار 18 (743.15) جنيه، وعيار 21 (867) جنيهًا، وعيار 24 (990.85) جنيه، وسجل الجنية الذهب (6936) جنيهًا.

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بقلم المال - خاص

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