رئيس شعبة الذهب: انتهزوا انخفاض الأسعار واشتروا دلوقتي

أكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن حركة البيع والشراء في الذهب متوسطة و تميل إلى الضعف في حين أن سعر الذهب منخفض حاليا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر.

وقال ميلاد: “كانت الناس بتتكالب على الشراء عندما كان سعره مرتفع ، وبقول للمواطنين انتهزوا الفرصة لشراء الذهب الآن مع انخفاض الأسعار”.

وأضاف ميلاد أن الاتفاق الذي تم بين الشعبة العامة و مصلحة الضرائب بشأن زيادة سنوية على المصنعية لن تؤثر في عمليات بيع الذهب من قبل المواطنين .

يذكر أن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19-6-2022، يتضمن ما تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، على أن تزداد متوسطات قيم التشغيل المصنعية بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية، وذلك اعتبارا من 1-7-2022 وحتى 30-6-2023.