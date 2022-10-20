رئيس شعبة الدواجن: 1.5 مليون طن ذرة وصويا يتم استهلاكها شهريًا للدواجن والكتاكيت (فيديو)

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إنه يتم تقريبا استهلاك مليون طن ذرة و500 ألف طن صويا في الشهر، ويجب توفير تلك الكميات للقضاء على الأزمة الحالية، مؤكدًا أن هناك بعض المربين خرجوا من المنظومة ويجب عودتهم مرة أخري.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي النائب مصطفي بكري في برنامج حقائق وأسرار على فضائية صدي البلد، أن هناك مجموعة من المنتجين للأعلاف خرجوا من المنظومة ولابد من عودتهم مرة أخرى.

وتابع السيد، أن المشكلة الاساسية هي الأعلاف، ويجب على الحكومة تشديد الرقابة على سوق الأعلاف والدواجن، وذلك عقب الإفراج عن كميات الأعلاف المعلنة من الجمارك، مع الاستمرارية في الإفراج.

وأوضح السيد خلال إن هناك نقصا فى الصويا والذرة وأن القرارات التى صدرت مؤخراً قرارات ممتازة فى ظل استيراد الكميات الكبيرة من الذرة والصويا.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر العلف مازال مرتفعا حيث إنه يزيد عن 15 ألف جنيه، في حين سعر طن الصويا 13 ألف جنيه، ويجب التحرك سريعًا في توفير الأعلاف لسد الفجوة.

واقترح السيد، وجود تبادل سلعي بين مصر والدول التي يتم استيراد الأعلاف منها، وذلك في ظل الأزمات العالمية التي تشهدها دول العالم حاليًا.

وأوضح:” أننا نعمل على تقليل الفجوات والمشاكل فى ظل الأزمة العالمية التى تشهدها العديد من دول العالم، موضحاً، أن عدم وجود الأعلاف هو سبب إعدام الكتاكيت، وما تم إعدامه ليس بالعدد الكبير، حيث إنه يحدث أحياناً نفوق الكتاكيت بسبب الأمراض.