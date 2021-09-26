رئيس شعبة الدواجن يطالب بحظر استيراد الذرة الصفراء مؤقتًا

طالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، من الجهات المعنية التي تمنح حقوق استيراد الذرة الصفراء إلى دعم المنتج المحلي عبر إيقاف الاستيراد مؤقتا لتصريف المحصول المحلي ،وذلك للمساهمة في عودة العصر الذهبي للزراعة المصرية إلى سابق عهدها، وتكرار ما حدث في نجاح منظومة القطن.

كما طالب بمنح مزارعي الذرة الصفراء حوافز لزيادة المساحات ولضمان تسويق جيد للمحاصيل، خاصة مع اتساع الفجوة الاستيرادية إلى 12 مليون طن سنويا في مقابل 3.1 مليون طن ذرة صفراء محلية.

وأكد السيد أن سعر الذرة الصفراء المستوردة سائب علي أرضه ب4700 جنيه، بينما المعبأ أو الوصال يباع بسعر أعلى، مشيرًا إلى أن وجود قفزة في سعر الدواجن الحية التي يبلغ سعر الكيلو 25 جنيها في المزرعة وللمستهلك بـ29جنيها، وطبق البيض الأبيض في المزرعة بـ43 جنيها، والمستهلك بـ47 جنيهـا، والاحمر بـ45 جنيها في المزرعة وللمستهلك بـ50 جنيها .

وأفاد السيد بأن سبب ارتفاع اسعار الدواجن نتيجة خروج نسبة من المنتجين سابقًا بعد جنون أسعار الاعلاف التي نستورد 70%منها من الخارج، ويتراوح طن العلف من 8000 إلى 8200 جنيه معبأ أرضه.